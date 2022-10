Bouillon : deux ans de prison pour avoir tabassé sa compagne

Le couple s’était rendu à la fête à Bouillon en soirée et y avait bu des bières. Le jeune homme avait alors reproché des infidélités à sa compagne et avait quitté les lieux. Sa compagne l’avait suivi dans la voiture.

Il s’était alors énervé et avait agressé physiquement la jeune fille après l’avoir sortie de la voiture. Un certificat médical attestera que la victime souffrait d’une commotion cérébrale et d’une plaie suturée au niveau du crâne.

Son copain, Jérémy Parenté, 29 ans, a reconnu dans son audition "avoir pété un plomb" lors du retour en voiture, avoir mis des gifles au visage de sa compagne dans le véhicule, l’avoir sortie de la voiture en la tirant par les cheveux et lui avoir mis des coups de pied lorsqu’elle était à terre. Il avait dit avoir réalisé qu’il avait été "trop loin, à la vue du sang".

« Des répercussions physiques et psychologiques »

Et c’est détenu préventivement qu’il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour coups et blessures volontaires. Le tribunal a rendu son jugement ce mardi.

Le jeune homme, déjà condamné par le passé pour violences conjugales, écope de 2 ans de prison dont la moitié avec sursis probatoire ainsi que d’une amende totale de 1600€ aussi avec sursis pour moitié.

Le tribunal justifie cette peine par la prise en compte de la violence des faits avec "des répercussions physiques et psychologiques pour la victime qui s’est trouvée en état de choc", des antécédents et du contexte de consommation d’alcool du prévenu ; mais aussi de ses aveux spontanés et de ses regrets.