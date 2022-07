Marc Nicolas ne sonnera plus la cloche à Bellevaux

Aîné d’une famille de cultivateur, Marc Nicolas a, dès son plus jeune âge, aidé ses parents à la ferme avant de reprendre celle-ci par la suite. Il travaillera également à la brasserie Mathieu à Rienne puis comme boucher chez Reis à Bertrix et aux Établissements Hartman et Fils à Vaux-sur-Sûre. Il a toujours habité la maison familiale située en face de l’église de Bellevaux. Sa maman occupait la fonction de sonneur de cloches. Au décès de celle-ci en janvier 2002, Marc a repris le flambeau. Chaque jour, c’était le même rituel: ouvrir la porte de l’église le matin, sonner l’Angélus à midi et fermer la porte de l’édifice religieux en fin de journée. S’il actionnait les cloches manuellement à l’aide d’une corde chaque midi, il devait également annoncer les offices dominicaux ainsi que les événements heureux et malheureux du village à savoir les baptêmes, les mariages et les enterrements.