Bouillon: sa mère lui refuse 20 euros, il la frappe

Et c’est sous les liens d’un mandat d’arrêt qu’il s’est retrouvé mardi devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour répondre de coups et blessures. Quelques semaines avant ces faits, la police avait déjà été appelée par la propre sœur du prévenu. Sous influence de l’alcool, il avait déjà frappé.

Le jeune homme avait aussi des différends avec son voisin. Le jeune Bouillonnais doit d’ailleurs répondre également de coups sur son voisin, qui aurait de plus été victime, tout comme sa compagne, de harcèlement et de menaces. "C’est de leur faute aussi, il y a eu des statuts sur Facebook" explique-t-il à la présidente. Le prévenu est déjà connu de la justice et n’a, par le passé, pas respecté des conditions qui lui étaient imposées.

Le ministère public ne se montre dès lors plus favorable à des mesures de faveur. "Monsieur a un profil violent et une remise en question faible, je n’ai donc d’autre solution que requérir 12 mois de prison" estime le substitut Pierre d’Huart.

À la défense, Me Renaud Crasset estime que les faits envers les voisins sont les traces du "climat délétère" .

Une sorte de relation toxique

Pour le reste, l’avocat du jeune homme dépeint une sorte de relation toxique mère/fils en espérant que la sanction du tribunal soit reçue comme un signal.

"Il faut une compréhension globale de la situation et monsieur doit assumer les faits, pointe le conseil. Le fait qu’il vive toujours chez sa mère est la base du problème."

L’avocat avance comme solution la possibilité pour son client d’être suivi par une association pour l’aider à sortir de sa situation. Une peine de probation autonome ou un sursis probatoire sont dès lors sollicités. Jugement le 11 août.