Voici le seul VTT Trail Center de la province, il se trouve à Bouillon

Ce samedi de Pâques, pour leurs noces d’argent, Commune de Bouillon et VTT ont reçu des mains de la ministre du tourisme Valérie De Bue un tout nouvel outil, le "Trail Center VTT", deuxième inauguré et reconnu en Wallonie par le CGT (commissariat général au tourisme).

Un projet précurseur

Le Trail center bouillonnais c’est aussi et surtout la concrétisation d’un long travail mené par l’ASBL "Ardenne Bike Trails" porteuse du projet.

"Notre philosophie a toujours été: accessibilité et diversité, beauté des tracés et des paysages ainsi que convivialité. C’est sur cette base que s’est monté la création du trail center, précise Loris Collot, président de l’ASBL. En parallèle des chiffres globalement à la hausse du Grand raid, on constate le succès explosif d’événements loisirs, ce qui nous a menés à réfléchir dès 2020 au développement d’une offre permanente de sentiers VTT trail et enduro sur la commune.

La réponse de la Commune de Bouillon ne s’est pas fait attendre et dépassa même toutes nos attentes alors que les discussions patinaient et s’enlisaient dans d’autres communes wallonnes.

Malgré la crise sanitaire ce fut un sacré coup d’accélérateur donné conjointement par la Commune, le DNF et l’ASBL. Un exemple qui fut le déclencheur pour tous les autres projets en gestation.

En parallèle de la réalisation proprement dite, nous avons essuyé les plâtres d’un contexte réglementaire pas facile à défricher" .

Expérience en quelque sorte pilote pour les futurs Bike trail center qui écloront d’ici l’été, à savoir: Ottignies, Malmédy, Chaudfontaine et Amay.

Essor du tourisme sportif

"Le tourisme sportif est une véritable opportunité pour la Wallonie et la création de ces nouveaux parcours VTT permanents augmente notre attractivité touristique et permet de satisfaire de nouveaux publics, souligne la ministre Valérie De Bue. La Wallonie compte 200000 adeptes du VTT et attire de nombreux amateurs de l’étranger. Jusqu’à présent ils étaient cantonnés aux chemins larges et fréquentés par les piétons. Ces nouveaux parcours amélioreront les relations entre les différents usagers grâce à un balisage performant et une bonne information des différents publics. Ils permettront également de mieux protéger les espaces naturels. C’est au final le fruit d’un travail collaboratif entre les propriétaires des terrains, le DNF, les acteurs touristiques locaux, les responsables communaux et les vététistes".