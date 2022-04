Bike Trail Center de Bouillon : un tracé de 42 km et cinq boucles de pur trail

Le trail center de Bouillon a été conçu et voulu comme un laboratoire et un pilote. Conçu à long terme il est appelé à cultiver les différences et son parcours diversifié se révèle un atout autant sportif que touristique, accessible aux débutants tout en satisfaisant les exigences des plus aguerris. Le tout composé de pistes conçues suivant les règles modernes de l’art du trail VTT.