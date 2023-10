40 mois de prison pour avoir tabassé une copine dans un café à Bertrix

Mais sur place, les ambulanciers ont été gênés par un homme, sous influence de l’alcool, qui leur a bloqué le passage. L’individu était l’auteur des coups sur la dame, une copine.

L’homme a pu toutefois être interpellé par la police. Mais il s’est alors emporté contre les représentants des forces de l’ordre. Il a ensuite dégradé la cellule au commissariat.

Il s’est avéré que l’individu, Kevin Colle, n’était pas un inconnu de la justice. Le Bertrigeois a déjà accumulé plusieurs condamnations dont une prononcée, en 2017, à 10 ans de prison pour actes de violences.

Ces nouveaux faits ont été commis alors qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle.

Et c’est privé de liberté qu’il a dû comparaître devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour répondre de cet excès de violence.

"Ma cliente s’est retrouvée inconsciente pendant une dizaine de minutes, avait expliqué Me Renaud Crasset, conseil de la dame, partie civile devant le tribunal. S on état physique était grave mais on a empêché les secours de passer. Elle a aujourd’hui toujours des difficultés respiratoires, et garde des douleurs"

Une agression qui a eu également des conséquences sur le plan professionnel puisque la victime, vu son état de santé, n’a aussi pas vu un contrat de travail à durée déterminé être renouvelé.

"Un passage à l’acte quasi meurtrier" selon le parquet

Pour le parquet, la substitut Alice Lecomte avait estimé qu’il s’agissait d’un "passage à l’acte quasi meurtrier",

L’avocate du prévenu, e Charlotte Maudoux, avait mis en avant le fait que son client avait pris conscience de son comportement.

Le jugement a été rendu ce jeudi. Le prévenu est condamné, comme le réclamait le parquet, à 40 mois de prison (dont 1/4 avec sursis) et à une amende de 2000 euros (avec sursis pour les 3/4)