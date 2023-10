Kleptomanne et alcoolique, cette Bertigeoise erre entre hôpitaux psychiatriques et prison

Accompagnée de son avocate, Me Thirion, la petite dame, la peau sur les os et recroquevillée sur elle-même, n’a pas trop essayé de se défendre, reconnaissant la liste des chapardages, à l’exception de celui dans la donnerie.

"La table et la chaise étaient sur le trottoir, affirme-t-elle. Comme c’est une donnerie, j’étais persuadé que je pouvais les prendre. Quand on m’a dit que je ne pouvais pas, je suis venu les rapporter."

Une vie compliquée

Elle a poursuivi en faisant une description apocalyptique de sa vie.

Abusée durant son adolescence, elle a été jetée hors de la maison familiale par son père. Elle est tombée dans l’anorexie et, sans se souvenir du pourquoi ni du comment, elle s’est aperçue qu’elle ne pouvait rien faire contre l’envie, plus forte qu’elle, de voler et de se saouler. Kleptomane et alcoolique – "mon corps me réclame de l’alcool, si je ne bois pas, je fais des crises d’épilepsie, mais quand j’ai beaucoup bu, je ne me souviens plus de rien" – la dame végète entre hôpitaux psychiatriques et geôle des prisons.

Il faut l’aider, l’enfermer ne servirait à rien

Me Thirion a plaidé pour une peine constructive: "La renvoyer encore une fois en prison ne servirait à rien. Elle est incapable de payer des amendes. Elle est sous administration de biens, on lui a évidemment retiré la garde de sa fille, elle n’a pas de logement et est hébergée chez une connaissance qui a pitié d’elle. Elle est reconnue comme invalide et touche une pension minimale. Je vous demande de lui accorder un sursis probatoire total avec un suivi médical pour son problème d’alcoolisme et un suivi psychologique. Vous pourriez aussi l’obliger à produire des tests sanguins pour qu’elle prouve, non pas son abstinence, mais pour qu’elle doive faire des efforts pour diminuer progressivement sa consommation."

Le ministère public, représenté par le substitut Julien Docquier, a requis douze mois de prison et 640 euros d’amende, sans s’opposer à un sursis probatoire.