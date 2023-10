Une dame de Bertrix a planté un coup de couteau à son compagnon: légitime défense ?

Elle, lasse de subir des coups, avait commencé à consommer de l’alcool. Sans doute pour tenir le coup ou pour survivre.

Puis il y a eu le gros incident du 16 octobre 2022.

Ce soir-là, le fils de la dame a couru chez la voisine ; celle-ci a à son tour prévenu le service 100 qu’il venait de se passer un drame dans la maison d’à côté.

"Quand les policiers sont arrivés, Monsieur avait lancé des tasses et assiettes sur le sol. Madame s’était emparée d’un couteau et avait porté un coup à son compagnon. Un coup qui aurait pu être létal, proche du cœur. Mais je n’ai pas retenu l’intention homicide", affirme Sarah Stévenin, la substitut du procureur du roi.

"J’ai pris un objet qui était à ma portée de main"

La prévenue a donné sa version ce jeudi devant le juge André Jordant à Neufchâteau: " Cela fait des années que mon compagnon me porte des coups. Ce soir-là, il a tout cassé dans ma cuisine, je pensais qu’il allait encore me frapper. Il m’a proféré des menaces de mort car je venais de lui dire que j’allais le quitter et le mettre dehors.

Il s’est alors avancé vers moi, j’ai pris quelque chose qui était à ma portée de main, cela aurait pu être une casserole, un poêle, c’était un couteau. Je n’ai fait que me défendre car il s’avançait vers moi et venait de me menacer", affirme la prévenue.

Son avocate, Me Justine Golinvaux, précise: "Monsieur a bousculé ma cliente, elle est tombée, et en se redressant, elle a pris ce couteau. C’est un cas de légitime défense".

L’avocate demande de condamner à un sursis probatoire imposant des contrôles de prise de sang pour sa cliente, pour vérifier qu’elle a stoppé définitivement toute consommation d’alcool, et l’obligation de suivre une formation.

Légitime défense ou pas ?

Pour la partie civile, Me François Fadeux estime que la légitime défense ne peut être invoquée car "la prévenue a visé clairement le cœur et son acte n’est pas proportionnel à la menace qu’elle aurait subie".

Pour le parquet, la magistrate Sarah Stévenin estime qu’il y a bien coups et blessures volontaires. Elle requiert 12 mois de prison, mais n’est pas opposée à un sursis probatoire.

Le jugement sera rendu le 16 novembre.