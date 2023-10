La Musique royale de la Force aérienne en concert ce mercredi 4 octobre à Bertrix

Concerts au profit d’organismes

La Defense compte, à ce jour, 3 orchestres professionnels: la Musique Royale des Guides, la Musique Royale de la Marine et la Musique Royale de la Force Aérienne, un orchestre d’harmonie placé sous la direction de l’adjudant-major chef de Musique Jonathan Dumoulin. Son répertoire musical très étendu et varié comporte de nombreuses œuvres classiques et contemporaines ainsi que de multiples adaptations de musiques de films.

Le rôle de la Musique royale de la Force aérienne belge consiste à agrémenter de nombreuses cérémonies militaires ainsi qu’à donner des concerts au profit d’organismes, tant civils que militaires. C’est à ce titre que les bénéfices de la soirée seront consacrés aux Œuvres de la Défense nationale et à l’ASBL Centre Eclore de Libramont. Des notes généreuses qui réjouiront les mélomanes au grand cœur.

061 41 23 00 - info@ccbertrix.beBilletterie en ligne via www.ccbertrix.be