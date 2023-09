J’ai 18 ans, j'habite à Bertrix et on dit souvent de moi que je suis une personne généreuse et empathique car je vais vers les autres. Je suis à l'écoute et j'aime l'entraide. Je fais des études en agent d'éducation. Mon quotidien me permet d'être là pour les personnes porteuses d'un handicap, mais aussi pour les enfants et les personnes âgées. Je tiens à rester authentique et naturelle en me concentrant sur les choses importantes dans la vie, sans me la compliquer avec la superficialité.

Ce qui vous attend à présent ? Dans les prochains jours et les prochaines semaines ?

Dans les prochains jours, je vais vivre des moments excitants. Je vais prendre part à des séances photos, vivre des répétitions, des rencontres, perfectionner mon néerlandais, mais surtout je vais pouvoir représenter ma province et mettre tout en œuvre pour aller encore plus loin dans cette aventure. Je suis reconnaissante envers le comité Miss Belgique de me donner l'opportunité de poursuivre mon rêve.

Quelles sont les motivations de votre inscription ?

Je me suis inscrite à Miss Belgique pour renforcer ma confiance en moi. J'ai reçu des critiques sur ma taille quand j'étais plus jeune, mais je veux montrer à ma province et à toute la Belgique, que je suis fière d'être la personne que je suis et que je refuse de me laisser définir par les critiques du passé.

"Je ne veux pas me compliquer la vie avec le superficiel et les futilités"

Ce qui vous tient le plus à cœur dans ce projet ?

C'est surtout un défi. En tant que Miss Luxembourg, j'ai l'opportunité de défendre de nombreuses causes qui me tiennent à cœur, notamment celle de Miss Belgium Charity pour les enfants défavorisés. C'est maintenant à moi de m'investir au maximum, avec beaucoup de cœur et de motivation.

Comment votre entourage vous soutient-il ?

J'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent énormément. Ils m'accompagnent dans mon aventure depuis le début et je bénéficie également d'un soutien précieux de mes proches. Je leur suis vraiment reconnaissante.

Que répondriez-vous à des détracteurs de ce genre de concours ?

Miss Belgique ce n'est pas seulement un concours de beauté. C'est aussi avoir l'opportunité d'aider et de se sentir utile. C'est encore valoriser un pays, une population, une culture... Voici mes motivations premières. Mes études dans le domaine du social me destinent à aider les autres. Je ne veux pas me compliquer la vie avec le superficiel et les futilités. Ma simplicité me permet et me permettra de rester fidèle à mes valeurs.