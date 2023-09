L'opération Chococlef pour la sclérose en plaques, une nécessité aussi pour l'antenne de Bertrix

Pour la province de Luxembourg, l’antenne de Bertrix se situe dans les locaux du Jardin Argenté dans le quartier de la gare. Nous avons rencontré certains patients, bénévoles et assistantes sociales pour connaître ce qu’ils vivent au quotidien et leurs espoirs liés à la vente de chocolats dans le cadre de cette opération Chococlef.

"Une maladie insidieuse"

Daniel Coppe est atteint par cette maladie depuis 2009. Il nous parle de ce qu’il vit au quotidien . "Je subis un traitement par perfusion afin de ralentir au mieux la progression de la maladie avec l’aide d’un neurologue. Mais j’ai appris depuis lors à vivre avec, l’accepter tout en sachant que c’est un combat quasi perdu d’avance. Je bénéficie d’un transport avec une voiture adaptée avec notamment l’accélérateur au volant. L’important est de rester proactif."

Quant à Fabienne Delhez, atteinte par la maladie depuis un an, c’est lors d’une IRM que la maladie a été détectée. "J’avais souvent des douleurs au niveau des bras sans penser que c’était la maladie qui s’installait insidieusement. Les rencontres avec d’autres malades au sein de la ligue m’ont permis de dédramatiser les effets de cette maladie, de l’accepter et de comprendre les évolutions."

L’opération Chococlef s’articule avec la vente par le biais de bénévoles et de dépôts de produits dans des commerces ou autres lieux de fréquentation de la province. Cynthia Copine et Annick Bosseaux coordonnent cette opération et s’occupent du traitement des dossiers tout en coordonnant les activités rassemblant les affiliés qu’elles visitent régulièrement pour l’un ou l’autre conseil. Pour elles, cette opération Chococlef revêt une grande importance dans le financement des traitements et les aides accordées aux personnes atteintes par la maladie.

"Tout au long de l’année, nous organisons des activités variées rassemblant nos affiliés: montages floraux, ateliers gourmands, scrabble, marche nordique, excursion en minibus, shopping, goûter de Noël avec cadeaux, rassemblements avec les familles afin de créer des liens et partager des difficultés", soulignent-elles notamment.

Tant pour la vente des produits chocolatés que pour d’autres infos concernant la sclérose en plaques, informations auprès de: Annick Bosseaux (0476 65 79 17 ou abosseaux@liguesep.be) ou Cynthia Copine (0476 65 79 21 ou ccopine@liguesep.be).

La ligue lance aussi un appel afin de trouver des bénévoles pouvant assurer la vente.