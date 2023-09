Devenu obligatoire en Wallonie, le gobelet réutilisable est déjà bien ancré en province de Luxembourg

Un système de prêt précurseur

En province de Luxembourg, une impulsion avait été donnée en 2011 déjà avec l’acquisition de 100 000 gobelets réutilisables par l’institution provinciale Un service de prêt avait alors été mis en place via la cellule développement durable pour favoriser l’utilisation de ce type de gobelets commençant alors à faire son apparition. Pour le nettoyage, la Province avait noué un accord avec le secteur des entreprises de travail adapté (ETA) dont les Ateliers du Saupont à Bertrix.

Ce service de prêt a depuis disparu en même temps que la cellule développement durable lorsque la Province a été confrontée à des choix budgétaires.

"Ce projet avait pour but de donner une impulsion, ce qui a été le cas, rappelle la députée provinciale en charge du développement durable, Marie-Eve Hannard. Les prix demandés étaient très bas. Et lorsque la Province a dû faire des choix, nous avons décidé, en matière de développement durable, de nous focaliser sur l’accompagnement des communes. De plus d’autres acteurs ont fait leur apparition dans le domaine des gobelets réutilisables."

Des ETA réunies en coupole

Le stock de gobelets encore en possession de la Province a été remis à trois entreprises de travail adapté luxembourgeoises, les Atelier du Saupont, les Hautes Ardennes et La Lorraine.

Car ces trois ETA sont aussi à l’initiative d’un projet "ETA Cup" proposant la location, le nettoyage et le stockage de gobelets réutilisables. Et aujourd’hui, cette coupole regroupe sept ETA wallonnes pouvant répondre à la demande.

"Nous avons une plate-forme unique, le but étant de rediriger chaque demande vers l’ETA la plus proche de chez soi.", explique Julien Bertrand, responsable de la filière des gobelets réutilisables aux Ateliers du Saupont. Si l’entreprise de travail adapté bertrigeoise possède un stock de 80 000 gobelets qu’elle peut louer, ce sont en tout pas de moins de 1,2 million de verres qui sont lavés sur sa chaîne par an. Les siens mais aussi ceux d’autres, comme des communes qui ont un stock (Libramont, par exemple, proposant son propre service de prêt) ou des professionnels.

Des emplois en plus

"Actuellement, la branche s’occupant des gobelets réutilisables représente pour nous l équivalent de trois temps plein, précise Julien Bertrand. Mais avec les nouvelles dispositions wallonnes, la demande devrait grandir et nous pourrions passer à 4 voire 5 temps pleins."

Des Communes avaient aussi choisi de faire l’acquisition de gobelets déjà en prévision des futures dispositions régionales. Et ce pour proposer leur propre système de prêt, ou en mettant directement un stock de gobelets à disposition des associations locales chargées de gérer leur stock.

La brasserie Maziers a peu à peu abandonné le jetable

En province de Luxembourg, la brasserie Maziers a quasi une sorte de monopole en fournissant en boissons bon nombre d’événements. L’entreprise n’a, également, plus le choix. Les gobelets fournis lors de manifestations publiques, s’ils sont loués, seront obligatoirement réutilisables.

"Mais nous n’avons pas attendu ce 1er septembre pour nous y mettre, explique André Rousselet, responsable logistique à la brasserie Maziers. Nous proposions déjà des gobelets réutilisables et, pour anticiper, nous avons réfléchi à comment intégrer cela facilement dans nos tournées pour que cela soit pratique et rangé dans des caisses adéquates. Au final, cela ne changera quasi rien aux tournées puisque nos livreurs passent de toute façon rechercher le matériel, les consignes et les fûts."

150 000 gobelets à la Foire de Libramont

La brasserie Maziers a un stock de plus de 400 000 gobelets siglés à son nom. Et ceux-ci ont déjà été utilisés lors de gros événements comme le Baudet’Stival (100 000 gobelets) ou la Foire de Libramont (150 000 gobelets), deux organisations qui avaient déjà fait le choix de passer au réutilisable.

Et pour le nettoyage, la brasserie sous-traite ce travail aux Ateliers du Saupont pour les livraisons partant de son dépôt de Bouillon et à une entreprise dont c’est aussi l’activité à Ciney, pour le dépôt de Marche.

Le particulier organisant une festivité privée ne doit pas encore se conformer à la nouvelle disposition wallonne. Mais la brasserie Maziers ne lui vendra plus de gobelets jetables. "Nous pouvions bénéficier d’un délai pour écouler notre stock de gobelets jetables, ce qui a été fait et cela n’aurait pas eu de sens d’en faire refaire", précise le responsable logistique.

Mais l’entreprise propose désormais à la vente des gobelets lavables 125 fois. Ils sont prévus pour les événements familiaux mais peuvent aussi être une alternative pour les associations de village ou les clubs sportifs qui voudraient avoir un stock de gobelets réutilisables en réglant eux-mêmes les aspects logistiques lors d’événements.