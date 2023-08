Des scouts de Bertrix au bout du "Pont de livres" au Rwanda

Ils reviennent avec des souvenirs plein la tête et forts d’une expérience humanitaire unique qu’ils nous ont racontée après ce "voyage" dans un pays africain en pleine expansion.

Un dépaysement total mais enrichissant

Au retour de leur périple africain, ce sont des scouts ravis de leur expérience que nous avons rencontrés chez celui qui est à la base de cette véritable expédition humanitaire, Manu Wauthier. Car ce dernier, on le sait, porte un amour de longue durée pour l’Afrique où il a déjà effectué de nombreux voyages le plus souvent à caractère humanitaire.

Cela fait une vingtaine d’années que des bénévoles dont les scouts de la commune de Bertrix récoltent et conditionnent des milliers de livres afin de les expédier par containers vers l’Afrique afin d’y créer des bibliothèques bien fournies, via l’opération un "Pont de livres pour le Kivu".

Une nouvelle étape vient d’être franchie avec le conditionnement sur place de ces milliers de livres. L’important était aussi pour ces six scouts bertrigeois de partir à la découverte d’un pays qui va laisser à jamais des expériences dans leur mémoire.

Que vont-ils notamment retenir de leur périple humanitaire ?

"Pour moi, je mettrai d’abord en évidence l’accueil et le rythme de vie que nous avons rencontrés sur place et que nous avons partagés avec eux, note Marius Crucifix . Sans oublier bien entendu la création de cette bibliothèque. Mais aussi des voyages à travers ce pays et ses richesses paysagères dont par exemple le parc Akagera où nous avons pu croiser de nombreux animaux. Mais la plus grande richesse que je retiens, c’est aussi la profondeur de leur culture locale.

Quant à Audric Stalmans, ses souvenirs les plus marquants restent notamment la bibliothèque . "Tous ces milliers de livres que nous avons casés sur les étagères de la bibliothèque, c’est impressionnant. Et de voir combien c’est important à leurs yeux, cela montre que tout notre travail leur a permis de réaliser un véritable rêve. Sans oublier la découverte de paysages merveilleux et de la ville de Kigali. Une vraie fournaise organisée !"

Un stock de trente-cinq mille livres

Quant à la conclusion de cette véritable expédition, nous la laisserons à celui qui est l’instigateur et l’organisateur de tout ce voyage à caractère humanitaire mais aussi riche en découvertes.

"Pour moi, emmener ces six scouts sur"la piste africaine"représentait une énorme responsabilité, même si je connaissais les réalités du terrain, relève Manu Wauthier. Et je voudrais tout d’abord mettre en évidence leur comportement exemplaire tout au long de ce périple. Même si pour moi, ce n’était pas une première cette"aventure africaine", elle restera quand même une des plus belles quand je vois le sens des responsabilités dont ont fait preuve ces six jeunes. Ils ont démontré qu’il reste dans cette jeunesse d’énormes qualités humaines qu’on a parfois trop souvent tendance à minimiser. J’ai notamment pu le constater lorsque nous nous sommes retrouvés devant le mémorial du génocide des Tutsis à Kigali. C’est une véritable expérience de vie unique que nous venons de vivre avec ces six scouts."