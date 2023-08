Bertrix : les yeux tournés vers le ciel sur le site de la Pelette

Les aéromodélistes déjà présents, pour certain bien avant dimanche, venaient d’Allemagne, du grand-duché de Luxembourg ou encore de France pour rejoindre les nombreux Belges venus présenter leurs modèles réduits en tous genres.

Nouveau président du MACA, Michel Henrottin affichait une mine réjouie durant cette après-midi. "J’ai repris les rênes du MACA cette année après près d’une trentaine d’années de présence au sein du club où j’avais précédemment exercé les responsabilités de secrétaire et trésorier, expliquait-il. Tout avait commencé un jour en revenant du boulot quand j’ai aperçu un “engin volant” à basse altitude dans le ciel. Ma curiosité m’a poussé vers lui et son pilote. Ce fut la rencontre déterminante avec un certain Michel Collot. Depuis lors, le virus ne m’a pas quitté et occupe une grande partie de mes loisirs durant toute l’année. Et en ce qui concerne cette édition qu’on prépare des mois à l’avance pour les contacts, les assurances ou encore les autorisations, je ne peux qu’être satisfait tout d’abord de la météo qui nous avait joué quelques mauvais tours en 2019 ou encore en 2020 suite à la pandémie, mais aussi de la participation d’une quarantaine d’aéromodélistes avec la présence de plus de quatre-vingts modèles. Sans oublier un public toujours de plus en plus fidèle à nous rejoindre sur les hauteurs de la Pelette."

Prouesses techniques et artistiques

Outre le succès populaire d’une telle manifestation où les organisateurs veillent à assurer les différentes tâches tant à la restauration qu’aux buvettes, c’est avant tout les prouesses des aéromodélistes qui ont une nouvelle fois démontré qu’ils sont parfois prêts à repousser les limites du possible pour des vols à couper le souffle et susciter l’admiration de tous initiés ou non.

Au micro pour l’animation et les détails techniques des différentes prouesses, on retrouve toujours Daniel Allkemper du club des Faucons namurois. Toutes ces démonstrations demandent beaucoup de dextérité des aéromodélistes aux commandes. Tout en rappelant quelques détails historiques de ces manifestations.

"L’aéromodélisme a commencé dans la région vers 1960 avec deux petits clubs. L’Épervier Club à Bouillon et le club Jean Mermoz à Gedinne avec, entre autres, Fernand Clarinval où l’on pratiquait uniquement du vol libre circulaire. En 1967, le Model Air Club des Ardennes et tous les modélistes du sud de la province se sont rassemblés pour évoluer sur le terrain militaire de Jéhonville, de Bouillon, sur le terrain de football de l’école des Frères de Carlsbourg et à Gedinne sur l’ancien chemin de Rienne", relève Daniel Allkemper.

En ce qui concerne les différents modèles présents sur le site de la Pelette, sans entrer dans les détails techniques, les spectateurs ont eu souvent les yeux tournés vers le ciel pour admirer les différents vols des jets, planeurs, hélicos ou autres engins volants identifiés ou non comme une sorcière.

Sans oublier ce qui fait la joie des plus jeunes avec les largages de bonbons sur la piste de la Pelette. Bref, un après-midi qui s’inscrira encore parmi les meilleurs crus de cette manifestation annuelle.