Bertrix: départ pour "Un pont de livres pour le Kivu"

Dernièrement, six scouts bertrigeois sont partis avec Manu Wauthier, président de l’ASBL Bertrix Initiatives, pour rejoindre l’aéroport de Zaventem et prendre la direction du Kivu. Objectif premier sur place: trier et répartir des milliers de livres envoyés récemment par conteneurs

En 2003, après huit années passées au Rwanda et au Burundi, Manu Wauthier lançait l’opération "Un pont de livres pour le Kivu" " À travers la commune de Bertrix, mais aussi la province et même dans les régions frontalières des pays voisins comme le grand-duché de Luxembourg et la France, nous avons pu récolter des milliers de livres à destination de ces pays africains. se réjouit Manu Wauthier. Et en effectuer le transport par containers financés par la Commune de Bertrix ainsi que par les recettes de diverses activités organisées par l’ASBL Bertrix Initiatives."

C’est ainsi notamment qu’en 2013, deux premiers containers ont pu être envoyés au Burundi. Ce qui a permis d’équiper une magnifique bibliothèque publique à Gitega ainsi que plusieurs écoles démunies à cet effet.

Malgré deux expériences malheureuses concernant deux envois de containers remplis de livres au Burundi et au Congo, les bénévoles ne se sont pas découragés. Plus déterminés que jamais, ils ont continué la récolte de livres.

C’est ainsi qu’en 2018, l’ASBL Bertrix Initiatives signait un accord de partenariat avec "L’Économat général des frères Joséphites" à Kigali. Depuis, la collaboration est parfaite et efficace entre ces deux partenaires. Plusieurs écoles rwandaises sont déjà venues s’équiper chez les frères Joséphites et une bibliothèque publique vient de s’ouvrir dans la ville de Muhanga.

Pour une quinzaine de coopération

Les six scouts bertrigeois sont donc partis ce lundi pour une quinzaine de jours au Kivu. Objectif principal: le tri des livres partis par containers et leur répartition. Mais au-delà, la découverte des réalités de cette région africaine.

Marius Crucifix, Hugo Michiels, Jules Otjacques, Jules Bontemps, Alain Stalmans et Camille Maillard accompagnent Manu Wauthier pour cette opération sur place. Ces scouts bertrigeois sont motivés par cette initiative qui voit l’aboutissement de leur travail de récolte.

"Même si on part un peu dans l’inconnue, avec Manu Wauthier qui connaît très bien la situation sur place, on reste confiants et pleinement motivés pour cette opération humanitaire. L’opportunité aussi de découvrir un “autre monde” et de partager des expériences", nous confiait l’un des scouts avant le départ.

On attend avec impatience leur retour pour découvrir leur vécu sur place qu’ils sont décidés à partager avec la population bertrigeoise.