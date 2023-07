Denis Collard, la passion de la météo et de la radio depuis 35 ans

Plus de 35 bulletins météo par jour

Au départ, Denis Collard ne produisait "que" 17 bulletins météo par jour. Désormais, il en produit plus de 35. "L’avantage, avec l’informatique, c’est que je peux enregistrer ou être en direct à la radio très simplement. Je me lève le matin, je regarde les prévisions, je rédige mon texte et j’adapte en fonction des radios et des régions. Par exemple, la météo de Luxembourg Matin ne sera pas la météo de La Première, par exemple", assure-t-il.

En plus de ses fonctions de "monsieur météo", Denis Collard travaille également comme éditeur de l’émission "Quel Temps !", sur La Une. Une fonction de coordination qu’il apprécie particulièrement. "C’est différent de présenter la météo, mais là, je retrouve un peu mes débuts de réalisateur. L’éditeur et le réalisateur travaillent ensemble pour produire l’émission. Je me charge de l’aspect éditorial et lui de la mise en image", ajoute-t-il.

Une fonction qu’il occupe depuis les studios de Keywall, à Marcinelles, où les émissions TV météorologiques de la RTBF, des médias de proximité et de TV5 Monde sont réalisées. Avec la technologie actuelle, il pourrait presque tout piloter depuis chez lui… "Par exemple, pour la météo de la matinale de La Première, qui est aussi diffusée sur La Trois, c’est moi qui, depuis chez moi, change les cartes météo. J’ai une interface sur mon ordinateur qui me le permet. Auparavant, il aurait fallu être physiquement en régie. Et lorsqu’on doit jongler d’un studio à l’autre, cela peut vitre être compliqué", reconnaît-il.

De 4 h 00 à 12 h 00, Denis Collard ne chôme pas. "Le dernier bulletin est diffusé vers 14 heures, mais je l’enregistre vers 11 heures. Et après cela, je peux un peu me reposer avant de penser au lendemain", termine-t-il. Gagner en fiabilité, continuer à vulgariser le mieux possibles les prévisions météo ; tels sont les souhaits de Denis Collard qui ne semble pas prêt d’abandonner la passion qu’il voue à son métier.