Bertrix: le quasi Tour de France de Sophie

Dans le petit village d’Orgeo (Bertrix), Sophie Body s’est lancé un sacré défi. Durant quarante jours, elle va effectuer plus de 3 404 kilomètres à vélo, soit la distance totale du Tour de France de cette année. La jeune dame de 28 ans a commencé son défi sportif le 8 juillet dernier et le terminera le 16 août.

"L’idée est de parcourir des boucles quotidiennes de plus ou moins 85 km, souligne cette sportive, professeur d’éducation physique. Pour le moment, j’effectue des boucles dans la province de Luxembourg et je rentre chaque jour à la maison. Par la suite, j’irai faire de même en Ardèche ou encore dans les Alpes. Ainsi, j’aurai l’occasion de parcourir quelques cols mythiques."

Grande sportive et fan du Tour

Mais d’où est venue l’idée d’un tel défi ? "Avec la venue de Viva for Life l’an dernier à Bertrix, j’ai commencé à m’intéresser à l’opération, confie la jeune femme. Je me suis dit que je pourrais aussi contribuer à la cause. Étant sportive et fan du Tour de France, l’idée m’est donc venue il y a quelques mois. Et vu que je suis en congés scolaires, j’avais donc le temps de me consacrer à un tel défi."

Joueuse de football ou encore de basket, Sophie pratique pourtant très peu le vélo. C’est donc un véritable défi qu’elle s’est lancée ! "Je trace mes parcours en fonction de mes envies et de mes sensations, poursuit la sportive. Pour le moment, j’ai la chance d’être accompagnée quotidiennement par mon papa. Pour la suite, je vais continuer seule bien que quelques personnes se soient déjà manifestées pour me rejoindre sur l’une ou l’autre boucle. Mais je vais à mon rythme, je n’ai d’ailleurs pas une grosse moyenne (rires)." Précisons qu’elle utilise un vélo classique, sans assistance électrique.

Le vent, son pire ennemi

Cela fait donc déjà une semaine que la jeune Bertrigeoise a enfourché son vélo. "Pour le moment, les sensations sont bonnes, souligne-t-elle. Je ne souffre pas trop des chaleurs, car je m’arrange pour partir très tôt le matin. Par contre, le vent est assez pénible depuis mon départ ; pour le moment, c’est clairement mon pire ennemi"

Durant son long périple, Sophie Body tient à jour une page Facebook intitulée "Mon Tour de France-Viva for Life". Régulièrement, elle y dépose ses tracés via l’application Strava. Pour les dons, il suffit de se rendre sur le site www.agir.vivaforlife.be et de chercher le défi Mon Tour de France.

"Si des personnes sont intéressées à me rejoindre pour faire une boucle ou quelques kilomètres avec moi, qu’ils n’hésitent pas à se manifester", termine la jeune femme.

Après le maillot jaune, le maillot vert ou encore le blanc ou celui à pois du Tour de France, Sophie Body mérite d’ores et déjà sans conteste le maillot du courage.