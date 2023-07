Parmi eux, on retrouve Joël Clarenne et Laurent Contor. Laurent est présent depuis 2012 et Joël est bénévole depuis six ans.

Pour rien au monde ils ne louperaient ce grand rendez-vous estival.

"Je suis arrivé dans l'équipe par amitié, explique Laurent. Au départ pour donner un coup de main puis j'y ai pris goût. Être présent pour pérenniser l'événement dans le temps était important".

Joël, lui, a rejoint l'équipe sous la proposition d'un autre bénévole. "Tout est bien rôdé et c'est donc avec plaisir que je viens chaque année avec mon épouse", souligne-t-il.

On profite quand même

Les deux bénévoles sont unanimes en soulignant l'énorme considération que les organisateurs ont envers eux. "Il y a un réel respect qui fait que nous ne sommes pas des numéros, lancent les deux hommes. Tout est demandé avec un profond respect et c'est ça aussi qui fait la longévité du festival." Et lorsqu'on leur demande s'ils ne sont pas frustrés de ne pas profiter pleinement des festivités, ils coupent tout de suite court. "Personne ne nous oblige à être bénévole, il n'y a donc pas de problème à ça, commente Joël. Et puis, on écoute quand même les chansons tout en étant occupé. Il ne faut pas croire que nos journées sont éprouvantes, on sait aussi profiter."

Un Orval pour Kyo

Les deux hommes pointent 2018 comme leur édition marquante. "C'était en plein pendant la Coupe du monde avec notamment le match de quart de finale face au Brésil, détaillent les deux bénévoles. Le chanteur Cali avait mis une ambiance phénoménale ce soir-là. En termes d'ambiance, c'est sans nul doute notre meilleur souvenir". Des anecdotes ? "Il y a quelques années, au bar VIP, j'ai commandé un Orval, souligne Laurent. J'ai vu un monsieur qui en sirotait déjà un à une table et je lui ai proposé de lui en offrir un deuxième. Il s'avère que cet homme n'était autre que le chanteur Kyo. Je ne l'avais pas reconnu, quelqu'un de très sympa". "Je suis passé à côté de Maitre Gims lors de sa première venue à Bertrix, raconte Joël. C'est quelqu'un qui m'a prévenu car je ne connaissais pas ce charmant monsieur".