Kyo de retour au Baudet’stival 5 ans après: "C’était un de nos concerts préférés" (vidéo)

C’est votre deuxième venue à Bertrix. Des souvenirs de votre passage en 2018, même place ?

On a passé un super-moment ici il y a 5 ans. C’était un de nos concerts préférés. On sait que le public va être chaud. On vient de rencontrer des fans qui ont l’air d’être impatients. Une belle soirée s’annonce !

Et vos passages en Belgique ?

C’est une histoire d’amour entre la Belgique et nous. On se souvient de notre tout premier passage. C’était une émission présentée par Virginie Effira… On ne sait plus comment ça s’appelait. Ah oui, Mégamix. Ça a toujours bien marché en Belgique. Les festivals ont toujours été mortels, on a de sacrés souvenirs à l’AB, au Forum à Liège, le Botanique… On a presque fait toutes les salles.

Quelques mots sur votre set de ce soir ?

L’avantage d’avoir une carrière qui commence à être un peu longue, c’est qu’on peut aller piocher dans toutes les époques pour faire un show. On va voyager dans le temps ce soir. Il y aura des titres de chaque époque de la carrière du groupe. Ce qui est sympa aussi pour le public, c’est qu’il voyage avec nous.

Vous évoquiez vos fans de la première heure, mais on voit ici que les générations ont suivi.

Oui ! il y a de tous les âges. On vient de rencontrer un petit garçon de 5 ans dont c’est le premier festival. Il y a aussi pas mal d’ados et, enfin, des gens de… notre âge.

Kyo présentera son nouvel album "La part des lions", le 1er décembre prochain, à Forest National.