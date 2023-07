Épargné par les dieux du ciel, ce 10e anniversaire du Baudet’stival a été couronné de succès (vidéo et photos)

Tous les ingrédients étaient d’ailleurs réunis pour que l’événement se déroule comme il se doit. Du soleil, des températures plus qu’agréables (sauf le dimanche après-midi) et une palette d’artistes de renommée internationale, tout était réuni pour attirer la grande foule.

Tout a commencé le vendredi soir avec la tête d’affiche Kyo. Le groupe français de pop-rock a entonné ses nombreux tubes alors que d’autres artistes, tout aussi talentueux, se sont également partagé la scène.

Samedi, place à une programmation plus jeune et plus urbaine avec la venue notamment de Naps et des deux frangins Dadju et Gims. Habitué à la scène depuis de nombreuses années, celui qu’on appelait encore Maitre Gims il y a quelques années, n’était nullement stressé de son passage sur la scène bertrigeoise. Pour preuve, il était encore à Paris à quelques heures de son passage dans notre province.

Gims a mis le feu

Cette programmation plus urbaine, volonté des organisateurs, a particulièrement attiré la grande foule. Entre les "Sapés comme jamais" ou le tube "Est-ce que tu m’aimes ?", Gims a d’ailleurs mis le feu à la scène bertrigeoise. Quelques heures plus tôt, le rappeur marseillais Naps a également mis l’ambiance pour le bonheur de tous.

Le public a ensuite pu profiter des sons plus électriques de DJ Flash et de Vicky Kristine, la DJ locale venue de Libramont. Dimanche, place à une programmation plus familiale avec notamment l’auteur de la Chanson de l’année, Amir, ou encore la star incontournable Matt Pokora. Avec ses 20 ans de carrière, le chanteur alsacien connaît toujours un succès évident, surtout auprès du public féminin.

Mentissa ravie d’être présente

Ce dimanche, la scène bertrigeoise accueillait également Mentissa, la jeune belge qui a remporté The Voice France en 2021. Pour la chanteuse, c’est la deuxième fois en quelques mois qu’elle se produit à Bertrix. Venue sur scène en décembre dernier lors de l’opération du Cube Viva for Life, elle faisait donc son retour au même endroit, sur la Place des 3 Fers. Et la chanteuse du tube "Mamma Mia" semblait plus qu’heureuse d’être présente au festival.

"C’est toujours un plaisir de venir se produire en Belgique puisqu’habituellement je suis beaucoup en France, a souligné l’artiste. Le public belge est réputé pour être chaleureux et chaud et celui de Bertrix ne déroge pas à la règle". Originaire de Flandres, Mentissa ne connaît que très peu Bertrix et sa province. "Les gens y sont en tout cas très sympathiques a-t-elle précisé . J’aurais voulu profiter de ma venue pour découvrir la région, mais le temps de ce dimanche est capricieux, ce sera pour une autre fois".

Si on s’en réfère à l’expression "Jamais deux sans trois", il est certain que Mentissa devrait retrouver la Place des 3 Fers de Bertrix incessamment sous peu. À l’instar d’un public toujours plus conquis.

Les dieux du ciel ont épargné le Baudet’stival

Les dieux du temps et de la météo étaient, semble-t-il, présents dans les cieux bertrigeois ce dimanche. Après un bref orage, le soleil est revenu, au bonheur des festivaliers.

Après deux superbes journées ensoleillées, les organisateurs du Baudet’stival ont tremblé ce dimanche matin.

Une chaleur étouffante dès les premières heures annonçait l’arrivée d’une météo plus mouvementée.

Très vite, le ciel s’est assombri, faisant place à des nuages de plus en plus menaçants.

Après le passage de la province de Luxembourg en code orange par l’IRM et l’annulation du festival "Les Ardentes" du côté de Liège, une réunion de crise s’est tenue à Bertrix sur le coup de 13 h 45. Un moment où arrivaient d’ailleurs les premiers festivaliers.

À la suite de celle-ci, décision a été prise de fermer le site du festival bertrigeois jusque 18 h. "Une décision difficile, mais qu’il était impératif de prendre, souligne le bourgmestre Mathieu Rossignol. En concertation avec le gouverneur de la province, le SPF Santé, les pompiers et la police, nous avons analysé la situation. Avec les prévisions météo plus clémentes annoncées pour la soirée, le report de quelques heures était la meilleure solution à envisager. De quoi garantir les têtes d’affiche pour notre public."

Les festivaliers mis en sécurité

Les organisateurs ont donc décalé l’ensemble du planning de quarante minutes. Malheureusement, quelques groupes dont le gagnant du Tremplin Festival, ont vu leur représentation annulée. Les festivaliers déjà présents sur le site ont été invités à quitter les lieux.

"Des locaux dans les écoles voisines ont été mis à disposition pour mettre toutes ces personnes à l’abri et en sécurité en attendant le passage de l’orage, souligne le bourgmestre. Certains étaient là depuis tôt le matin."

Dès 16 h, les conditions météo étaient déjà nettement meilleures et le soleil pointait déjà le bout de son nez.

L’entrée du festival voyait dès lors le retour des festivaliers, impatients d’attendre l’ouverture des portes et le premier concert de Mentissa sur le coup de 18 h.

Dès le début de la soirée, le festival a donc pu reprendre ses droits pour un dernier jour de folie. Un soleil généreux a pris place pour le plus grand bonheur de tous.

Succès vendredi et samedi, à voir dimanche

Malgré ce coup d’arrêt, aux deux tiers de la fin du festival, Mathieu Rossignol tire déjà un bilan positif de cette 10e édition du Baudet’stival.

"8 500 personnes samedi et 5 300 le vendredi, il y a de quoi se montrer satisfait, souligne-t-il . Le fait d’avoir axé la journée de samedi sur de l’urbain était un vrai défi et on n’en ressort qu’avec des satisfactions. Malgré ce choix plus urbain, on a quand même retrouvé le public familial des précédentes éditions. Outre l’épisode pluvieux de dimanche, on a pu compter sur une météo estivale durant une grande partie du week-end."

Ce dimanche, avant le décalage du planning suite à la météo, les organisateurs espéraient attirer 8 000 personnes.

"On espère que, malgré le petit couac, le public sera au rendez-vous ce soir (NDLR: dimanche soir), souligne Mathieu Rossignol. Nous avons tenté de communiquer un maximum pour prévenir les gens de ce décalage. Espérons que cela n’ait pas d’incidence sur le bilan global du week-end".