Bertrix : le Baudet'stival 2023 a débuté sur la place des Trois Fers ! (vidéo)

On a pris la température. Sont attendus: Matt Pokora, Amir, Gims & Dadju, Naps, Mentissa, Juicy, Rori… Ce vendredi, pour l'ouverture, c'était un peu la fête à Kyo. En première partie de la soirée, se sont succédé Bérode, Thomas Frank Hopper, Rori et Juicy.

Il est 19 heures dans la cité des Baudets. Un petit monde s'affaire déjà dans tous les coins du site. Prise de pouls sur place. On croise de tous les âges. Les fans de Kyo sont aux avant-postes. D'autres ont leur bracelet trois jours. Avant Kyo, les concerts s'enchaînent ce vendredi, premier jour de vacances côté francophone. En tous, 12 sets se partageront les deux scènes du festival. Nous reviendrons sur cette soirée de vendredi dans une prochaine édition.

Machine bien rodée

L'ambiance va grandissant en début de soirée. "On est venues de Liège", clament en choeur trois demoiselles. O n a notre pass. C'est surtout dimanche et Matt Pokora qui nous tente. On compte bien faire la fête pendant trois jours". On l'a vite compris, ces trois dames sont des fans types du chanteur alsacien. Pas plus tard que huit jours, ce dernier se produisait au"Feel Good Festival" à Aywaille où il a crié haut et fort que la scène où il se sentait le mieux pour se produire était la scène belge. C'est même à Forest National, a-t-il souligné. Nul doute qu'il sera chouchouté à Bertrix demain soir…

Côté organisation, rien à signaler. Tout roule. On ne change pas une machine bien rodée. On annonce un week-end sans temps morts, vu comme c'est parti sur les chapeaux de roue. À noter qu'il reste des places à vendre pour ce samedi et ce dimanche. Ce vendredi soir était déjà à quelques centaines de places d'être soldout (jauge de 9 300 personnes). L'équipe espère battre les records d'affluence. C'est bien parti ! A l'heure de boucler ces lignes, Rori, l'auteure-compositrice liégeoise (photo), vient d'entamer son set avec le très bon Ma place, extrait d'Une saison en enfer. La place s'enflamme. Nous reviendrons sur l'événement et ses moments forts dans notre édition de lundi.

Il reste encore des tickets disponibles pour ce samedi et ce dimanche, à acheter sur place.