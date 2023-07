La foire agricole d’Orgeo, c’est ce week-end des 8 et 9 juillet

Les Ateliers Rousseaux remettent le couvert pour une 4e édition. Il faut dire qu’avec quelque 1 250 personnes qui leur ont rendu visite l’an passé lors de cet événement, le succès était au rendez-vous.

Cette année, outre les engins habituels, du nouveau matériel venant de nouveaux fournisseurs sera exposé. Citons pêle-mêle: emballeuse, presse, machines pour travailler le sol, matériel forestier, barrières de stabulation… Ce week-end sera également l’occasion de découvrir les nouvelles installations de l’atelier, notamment le magasin.

Au programme aussi, et qui ravira les familles: un marché de produits locaux et une mini-ferme, où il sera possible de toucher les animaux. Jeux en bois et château gonflable égaieront également les enfants.

Samedi soir, place à un bal des années 80-90-2000. Dimanche, une bonne septantaine de vieux tracteurs sont attendus à 9 h. Ils défileront dans la région et seront de retour sur place vers midi.

Bar et petite restauration (du sucré, du salé) seront disponibles durant tout le week-end.

Rendez-vous les 8 et 9 juillet, à partir de 10 h. PAF: 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

À noter que les bénéfices des pains saucisse du samedi seront entièrement reversés au Relais pour la Vie de Libramont, qui tiendra également un stand sur place.