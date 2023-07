Bertrix: plus de 800 élèves au CEB Trophée décalé

Sur le site du complexe sportif bertrigeois avec le soleil au rendez-vous, on a assisté à une journée sportive de découverte de plus d’une vingtaine d’activités sportives pour ces élèves du troisième degré de l’enseignement primaire. Au niveau pratique, chaque élève devait participer à huit épreuves minimum sachant notamment que le quiz concernait l’ensemble des élèves. Chaque activité s’organisait autour de dix élèves avec les autres en guise d’encouragement et cela pour une durée de six minutes. Une "compétition" se déroulant sur plus d’une vingtaine de postes toujours bien encadrés.

Un début juillet bien "digéré"

Avec la réforme des rythmes scolaires, on était en droit de se demander comment les participants et leurs encadrants allaient aborder ce nouveau calendrier plaçant une semaine supplémentaire dans le cursus scolaire.

Force est de constater sur place que tant les élèves que les professeurs ou encadrants ne considèrent pas ce changement comme une "contrainte" supplémentaire. Les différents témoignages recueillis sur place en attestent largement.

"Pour nous, ce décalage ne pose aucun problème, confesse Bruno Meunier responsable au niveau de la Province de Luxembourg. Nous ne sommes pas forcément liés au calendrier scolaire dans le cadre de nos activités. Et le fait de se retrouver ainsi lors de la première semaine de juillet reste dans le cadre de nos activités habituelles. Et aux dires des élèves que nous rencontrons au travers des différentes activités, le fait de devoir"prester"une semaine supplémentaire ne semble pas poser de réel problème. L’engouement de participer à ces activités ludiques et sportives est bien présent."

Sentiment partagé par Régis Lacourt, le "boss" de l’Association Olympique du Luxembourg. "Bien que ce soit la première fois que cette épreuve se déroule début juillet, cela ne pose aucun problème. Et à voir la réaction des quelque 820 élèves présents lors des activités, on a le même sentiment. Un sentiment partagé également par tout le staff des encadrants qu’ils viennent notamment de l’Athénée Royal d’Izel, de l’Adeps, de la Province de Luxembourg ou encore de tous les bénévoles de l’ACBBS ainsi que tout le staff du complexe sportif bertrigeois avec à sa tête Julien Hartert", se réjouit-il.

Les différentes épreuves de la journée

Pour cette journée, les organisateurs avaient concocté un beau panel d’épreuves variées ou innovantes. Parmi plus d’une vingtaine de "disciplines", on retrouvait notamment l’escalade (parcours horizontal de quatre mètres), la gymnastique sportive, le skateboard, l’escrime, le badminton, le boccia (assis sur une chaise, lancer une balle vers une cible), le tir à l’arc, l’endurance, le BMX, le swin golf, le saut en longueur, le rugby, le football, le hockey sur gazon, le handisport, le base-ball, l’athlétisme, le handball, le basket-ball, le beach-volley et un diaporama quiz sur les jeux paralympiques avec questionnaire à la clé.

L’apothéose de la journée sera une détente collective en mode Zumba, la remise des récompenses et le tout dans une ambiance festive avec un drone pour filmer cette scène finale.