Baudet’stival à Bertrix: "La pression est énorme"

À quelques jours des premiers concerts, les organisateurs sont plongés dans les derniers préparatifs. ""On a commencé samedi dernier à apposer la signalétique dans la ville, souligne le bourgmestre et membre de l’organisation Mathieu Rossignol. Nous avons énormément de travail en ce moment puisque nous sommes en train d’organiser la venue des artistes. Repas, hôtels, restaurants, navettes, tout doit être scrupuleusement préparé suivant les fiches techniques de chacun. À titre d’exemple, un artiste comme Matt Pokora est accompagné d’une cinquantaine de personnes et de deux semi-remorques. À quelques jours de l’événement, nous sommes également en plein travail de communication et gérons les entrées pour les partenaires et les sponsors".

L’installation de la scène, de l’espace VIP et des écrans se feront dès ce week-end. "À partir de jeudi soir, le site sera fermé à la circulation des véhicules, précise Mathieu Rossignol. À pied, il sera toujours possible de circuler jusqu’au début des festivités du vendredi".

Aucun subside de la Commune

Pour cette édition 2023, quelques nouveautés sont observées. Une happy-hour est prévue le vendredi de 16h à 18h et les festivaliers se verront offrir un gobelet.

"Pour le reste, nous restons sur le même concept que les autres années, poursuit l’organisateur. Nous avons volontairement réalisé une programmation plus urbaine pour le samedi à destination des jeunes, jour le plus fréquenté du festival. Les familles trouveront leur compte le dimanche avec des artistes comme Matt Pokora, Amir ou encore la jeune Mentissa".

L’an dernier, des rumeurs annonçaient que le festival bertrigeois était dans le déclin et que ses chances de survie étaient limitées. "Il n’en est rien, poursuit Mathieu Rossignol. Le Baudet’stival sera toujours présent les années futures. L’édition 2022 a été plus compliquée mais nous sommes rentrés dans nos frais. Je rappelle que l’événement est entièrement privé et nous ne recevons aucun subside de la commune. C’est même dommage car les retombées pour celles-ci sont énormes, on parle de 30 € de retombées par festivalier. La Ville paie pour des événements comme Demo Forest ou Viva for Life, pourquoi ne le ferait-elle pas pour le festival ?".

"Moins de plaisir, plus de pression"

Depuis 2014 et la reprise du festival en privé, ce sont neuf personnes qui dirigent ce fameux bateau. Dans l’organisation, chacun apporte ses compétences à des degrés divers. Au fil des années, l’événement s’est nettement professionnalisé.

"Il est clair que l’on prend nettement moins de plaisir qu’au début, souligne Mathieu Rossignol. On a bien sûr le bonheur de faire vivre toute une région et d’amener toutes ces personnes mais la pression est énorme. Il faut toujours tenir compte de l’aspect financier, de la sécurité, de l’organisation, afin que tout se déroule correctement. Il y a aussi le nombre de bénévoles qui n’a cessé de grandir durant ces années. On ne profite finalement que le dimanche soir".

Et niveau budget, qu’est-ce que cela donne ? "Les cachets des artistes ne cessent de grimper. Le budget a donc complètement explosé depuis le lancement en 2012, on peut même dire qu’il a décuplé", termine Mathieu Rossignol.

"Coupé dans notre élan"

C’est en 2012 que le premier Baudet’stival a vu le jour, une idée mise en place en seulement quelques jours. À l’époque, c’est l’ASBL Bertrix-Initiatives qui était en charge de l’organisation et Mathieu Rossignol en faisait partie. Dès la première année, on retrouvait déjà des artistes de renommée internationale comme Suarez ou Hooverphonic. L’événement s’est ensuite privatisé en 2014 et a fait un court séjour d’un an sur le site de la Clairière avant de reprendre place au centre de Bertrix dès l’année suivante. "Le Covid nous a clairement coupés dans notre élan par la suite, précise Mathieu Rossignol. Juste avant, nous avons eu la chance d’accueillir un artiste comme Soprano. 2023 est la 10e édition puisqu’il n’y a pas eu de festival en 2020 et 2021". Notons que Bertrix Initiatives est toujours partenaire de l’événement.

Vite dit

Moins de Pass 3 jours vendus

À ce jour, les tickets se vendent bien. "Pour le samedi et dimanche, nous avons déjà bien vendu, souligne Mathieu Rossignol. Pour le vendredi, on s’attend à avoir du monde et à un achat de tickets sur place. Par contre, on constate une légère baisse dans la vente des Pass 3 jours. Le nouveau calendrier des congés scolaires a sans doute un impact sur les ventes de cette année".

Concours Tremplin

Comme chaque année, le Tremplin Baudet’stival se tiendra en face du centre culturel. Un concours sera organisé le vendredi et samedi et le vainqueur aura la chance de se produire sur la grande scène du festival le dimanche. Notons que les petits concerts se succéderont sur la scène du Tremplin en alternance avec la scène principale.

Quid des commerçants de la place ?

Comme les années précédentes, certains commerçants de la Place des 3 Fers seront présents dans l’enceinte du festival. Un mode de paiement unique sera mis en application sur l’ensemble du site et les bénéfices propres à chacun seront reversés par les organisateurs.

Parkings

Plusieurs parkings seront prévus pour désengorger le centre-ville. Le centre commercial Frunshopping, par exemple, mettra à disposition son parking. Des navettes de bus seront prévues.

Belle collaboration

Les organisateurs du festival travailleront avec quatre associations bertrigeoises durant ces trois jours: le basket, le volley, les scouts et le mini-foot.

Le programme

Vendredi 7 juillet: Kyo, Mister Cover, Juicy, Rori, Thomas Franck Hopper, Bérode. Prévente: 40 €/adulte et 20 €/enfant.

Samedi 8 juillet: Gims & Dadju, Naps, Fresh, DJ Flash, Vicky Kristine, Robin, Oster. Prévente: 50 €/adulte et 20 €/enfant.

Dimanche 9 juillet: Matt Pokora, Amir, Mentissa, FM Air, ML, Gagnant Tremplin. Prévente 45 €/adulte et 20 €/enfant.

Pass 3 jours: 120 €/adulte et 50 €/enfant.

Gratuit pour les enfants en dessous de 5 ans ; les tarifs enfants s’appliquent entre 5 et 9 ans.

Des tickets VIP sont toujours disponibles.

Plus d’infos: www.baudetstival.be