François Kinard (Aubange) à Vivalia: "Vous faites preuve de malhonnêteté intellectuelle"

Et il y a des assemblées comme celle de mardi soir, dans la vaste salle de sports au sous-sol du CUP la Clairière à Bertrix, où il se passe un événement.

Les murs ont tremblé lors de l’intervention du bourgmestre d’Aubange François Kinard (Les Engagés), par ailleurs conseiller provincial. Celui-ci est sorti de ses gonds après avoir entendu le discours d’introduction du président de Vivalia, Yves Planchard.

Ce dernier s’est dit convaincu que l’intérêt public du projet prévaudrait dans la décision finale du gouvernement wallon qui doit intervenir après le 21 juillet. Jusque-là, pas de souci.

Mais là où le président de Vivalia a suscité le courroux du bourgmestre d’Aubange, c’est quand il a ajouté: "Deux visions vont s’affronter dans les prochaines semaines, une purement administrative et une autre sociétale. Il faut que cette dernière prime. à savoir, permettre l’implantation d’une offre de soins de qualité, qui répond aux préoccupations des personnes, sur un territoire donné."

"Je suis écœuré par ce que j’ai entendu ici"

François Kinard s’est dit "choqué" par un tel discours, car " mettre en avant une logique administrative face à celle des soins de santé pour l’obtention de c e permis de l’hôpital de Houdemont, c’est une malhonnêteté intellectuelle. Et c’est en plus un mauvais signal à tous les citoyens qui doivent respecter les prescrits urbanistiques.

Arrêtez de tenir ce genre de discours ! Je suis écœuré par ce que je viens d’entendre ici. Vous vous déresponsabilisez complètement, comme vient de vous le dire Romain Gaudron, d’Arlon. C’est vous qui avez placé cet hôpital de Houdemont à un endroit qui n’est pas adéquat. Et c’est de la responsabilité des politiques à mettre en place une politique urbanistique en cohérence avec le territoire ! Je ne peux pas laisser passer ces paroles de Vincent Wauthoz (MR) au conseil provincial, qui a parlé de l’attitude irresponsable du fonctionnaire délégué à l’Urbanisme."

François Kinard se rassoit, très énervé. Mais aussi applaudi par les représentants d’Arlon, Messancy et Aubange.

Pascal Mertens: "Le train ne repassera pas"

Comment la présidence et la direction de Vivalia allaient réagir ?

Très calmement, le président Yves Planchard répond: "Nous sommes un acteur public et c’est notre responsabilité de dire que la vision sociétale prime."

Le directeur de Vivalia, Pascal Mertens: "M. Kinard, je vais rester très gentil… Nous sommes dans une démocratie, nous respectons donc l’avis des fonctionnaires. Mais ce n’est pas le fonctionnaire qui fixe la localisation d’un hôpital. Il n’a pas de pouvoir décisionnel. Vous nous accusez de malhonnêteté intellectuelle ? Moi, je suis directeur général, avec comme associés la Province et les Communes. Notre responsabilité est de faire en sorte que nos parents, que nos enfants, soient pris en charge a vec des soins de santé de qualité. Nous ne sommes pas experts en urbanisme, certes, mais je puis vous dire qu’il n’y a aucune alternative à ce projet de l’hôpital de Houdemont ! Le train va passer une dernière fois et ne repassera pas", termine Pascal Mertens, applaudi.

Wauthoz aussi touché au vif

Touché au vif, Vincent Wauthoz (MR), membre du bureau de Vivalia, réagit à son tour: "Vous êtes parti en live, M. Kinard. En fait, dès qu’on n’est pas d’accord avec vous, vous traitez les autres de malhonnêteté intellectuelle !

J’ai lu attentivement l’avis du fonctionnaire délégué de l’Urbanisme qui conclut que les arguments en faveur de l’emplacement à Houdemont ne sont pas suffisants pour obtenir une dérogation au plan de secteur. Eh bien je peux vous dire que moi aussi, j’étais favorable dans un premier temps à l’emplacement de l’hôpital à Habay-Gare et non pas à Houdemont, en faveur de la mobilité. ais j’ai dû changer d’avis quand je me suis rendu compte de la grandeur de l’hôpital, l’obligation aussi pour Vivalia de s’éloigner au moins à 200 m de la ligne SNCB à cause des convois dangereux et de construire sur les hauteurs. Vous remettez en question notre décision du conseil d’administration qui date d’il y a cinq ans. Ce projet est énorme. L’étude d’incidences qui a été menée répond à toutes les exigences", termine Vincent Wauthoz.

L’Arlonais Alain Deworme (MR) dira encore à l’adresse des responsables de Vivalia: "Vous avez oublié de parler des patients. C’est le patient qui doit être au centre des préoccupations."