Cette jeune maman multiplie les escroqueries sur internet et vole 8200 euros à une octogénaire

La Bertrigeoise a pris pour victime principale une dame octogénaire. Elle a réussi à amadouer la dame qui s’est prise d’affection pour elle, et lui a fait confiance. Dans le but de l’aider à mieux se servir de son ordinateur, la prévenue a reçu les codes pour effectuer les paiements de la dame. Elle en a profité pour vider ses économies pour un montant de 8 200 €.

Par ailleurs, elle a mis au point un système pour s’approprier divers objets et équipements sur les réseaux sociaux, principalement des GSM, après avoir envoyé la preuve d’un acompte versé. La preuve étant un document électronique trafiqué, les vendeurs qui avaient envoyé l’objet en confiance, se sont retrouvés grugés.

Dans l’autre sens, elle présentait des objets à vendre, réceptionnait l’acompte versé en confiance, et n’envoyait jamais l’objet inexistant.

La prévenue est en aveux.

Un profil psychologique compliqué

Son avocate, Lyse Thirion, lors de l’instruction d’audience, avait demandé une suspension du prononcé, expliquant la personnalité complexe de sa cliente, enfant adoptée mal dans sa peau, auteure de nombreuses fugues et perturbée psychologiquement.

Les attendus du jugement rendu sont sévères: "Le tribunal prend en compte la gravité et la multiplicité des faits et le mépris constant manifesté par la prévenue pour la propriété et à la tranquillité d’autrui, ainsi qu’une précédente condamnation pour des faits similaires. Une peine d’emprisonnement répondra à une juste peine."

La Bertrigeoise a été condamnée à huit mois de prison. Le juge n’a pas retenu d’amende comme l’avait requis le ministère public, car le dédommagement aux parties civiles sera compliqué pour la condamnée. Vu sa situation familiale et son jeune âge, il lui a accordé un sursis pour une période de cinq ans. Elle devra accepter d’être prise en charge par Diapazon, qui aura pour mission de mettre en place un suivi psychosocial et par un organisme compétent qui l’aidera à maîtriser son budget.