Dix couples mis à l'honneur à Bertrix

Noces de palissandre

Thérèse Pening et André Sanglier se sont unis le 12 avril 1958 à Forest. Après trente années à l’armée à Bruxelles, André s’installe à Bertrix en 1965 pour travailler à la Bouillonnaise puis à la SNCB durant 25 ans. Originaire de Corbion, Thérèse a d’abord travaillé à la RTT à Wavre puis dans un bureau de la firme Total. Tous deux se sont investis dans la régionale de la Ligue des Familles. De leur union sont nés six enfants qui leur donneront onze petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.

Nelly Copine et Jean-Jacques Borceux se sont unis le 6 février 1958. Comme son papa, Jean-Jacques a travaillé à la SNCB pendant 35 ans. Le couple s’est longtemps investi dans le comité des fêtes local pour y assurer l’intendance des différentes manifestations. Nelly a assuré les tâches de mère au foyer pour leurs deux enfants qui leur ont donné quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils.

Marguerite Lietard et Guy Borgers se sont unis le 1er mars 1958 à Mouscron. Après une année comme enseignante, Marguerite a travaillé chez Bell Téléphone à Anvers. Après un travail dans une usine textile à Mouscron suivi d’une direction d’usine plastique en France, Guy revient chez l’Oréal à Libramont comme directeur logistique durant 15 ans. Le couple s’est longtemps investi dans différents domaines sociaux. Ils ont quatre enfants, six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.

Les quatre couples jubilaires de la première séance entourés des autorités communales. ©éda

Noces de diamant

Noëlla Condrotte et José Martin se sont unis en 1963. José a rejoint l’entreprise familiale spécialisée dans le transport de grumes et de débardage. Noëlla démarre sa carrière de secrétaire comptable chez Dargembeau puis chez Verdun à Florenville, le tout pour une carrière de 37 ans. De leur union sont nées deux filles qui leur donneront trois petits-enfants.

Christianne Gaillard et André Maissin se sont unis à Barvaux le 11 mai 1963. André a travaillé à la SNCB jusqu’à sa retraite en 1994. Christianne est restée mère au foyer pour s’occuper de leurs quatre enfants qui leur ont donné sept petits-enfants dont Julien Watrin dont on connaît le fameux parcours médaillé en athlétisme. Le couple a aussi accompagné les malades à Lourdes à plus de soixante reprises comme brancardiers.

Les six couples jubilaires de la seconde séance entourés des autorités communales. ©éda

Noces d’or

Huguette Collignon et Guy Bizon se sont unis à Jéhonvile le 2 juin 1973. Huguette a travaillé chez Solutec à Bertrix puis au home Saint Charles de Bertrix. Guy a travaillé à la SNCB comme conducteur de trains. Guy a une passion pour le vélo, parcourant parfois jusqu’à 200 kilomètres les mercredis et dimanches. Leur famille compte quatre petits-enfants.

Georgette Piermont et Daniel Deleu se sont unis le 28 avril 1973. Georgette a travaillé comme comptable dans une société de surgélation. Daniel était employé logistique dans une société de transport avant d’intégrer la société de son épouse au département emballage et stockage. Daniel est passionné de motos et de vieilles voitures. De leur union est née une fille qui leur a donné trois petits-enfants.

Michèle Bailly et Jacques Collot se sont unis à Bertrix le 3 mai 1973. Jacques a exercé le métier de conducteur de trains et Michèle celui d’employée de banque. De leur union sont nées deux filles qui leur ont donné cinq petits-enfants.

Liliane Petit et Jean-Claude Toubon se sont unis à Orgeo le 25 avril 1973. Jean-Claude a travaillé avec le papa de Liliane à l’ardoisière de Warmifontaine durant 11 ans puis comme maçon chez Vital Collot à Orgeo pour terminer sa carrière à la SNCB. Liliane a travaillé deux ans au dépôt Courthéoux à Bertrix et 26 ans chez l’Oréal à Recogne. De leur union sont nés trois enfants qui leur ont donné sept petits-enfants.

Nicole Picard et Daniel Dupont viennent de fêter leurs noces d’or. Daniel a exercé la profession de dépanneur de jeux de hasard pour l’horeca durant trois ans avant de faire carrière à la SNCB comme conducteur de trains. Nicole a travaillé 12 ans à la pharmacie Familia avant de rester mère au foyer. De leur union sont nés deux enfants qui leur ont donné six petits-enfants.