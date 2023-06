Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Neufchâteau, constitué d’une chambre à trois juges, a condamné Marceau Penasse, 26 ans, sans domicile fixe, à 5 ans de prison, avec un sursis pendant trois ans pour tout ce qui excède la détention préventive déjà subie. Le prévenu devra respecter des conditions probatoires strictes, comme suivre une guidance psychosociale, stopper toute consommation de drogue et d’alcool. Il est déchu de son droit de conduire durant trois mois. Au civil, il devra indemniser ses deux victimes, mais aussi verser 9 712 € à la société d’assurances Argenta plus 1 350 € d’indemnités de procédure.

Les victimes, deux sœurs de Bertrix âgées respectivement de 66 et 75 ans, avaient été victimes de faits d’une rare violence, le 10 juin 2022, à hauteur de la station d’essence Total, près des Corettes à Bertrix.

Ce jour-là, la dame âgée de 66 ans et pilotant une voiture Dacia, fait son plein d’essence à la station Total puis rentre dans la boutique pour régler ses frais. À ce moment, un individu surgit, entre dans le véhicule où la conductrice a laissé la clef de contact car sa sœur aînée, 75 ans, est elle aussi dans la voiture.

Puis le voleur veut démarrer, mais n’y arrive pas car c’est une voiture automatique. La conductrice, entendant les cris de sa sœur aînée, accourt vers la voiture, agrippe le bras du conducteur, mais celui-ci la repousse au sol et la dame a le poignet cassé. Quant à la sœur aînée, elle a eu très peur et a essayé de s’extraire de la voiture, mais le conducteur a alors donné des brusques coups de volant à gauche, à droite, et la pauvre dame s’est alors fait propulser à l’extérieur de la voiture.