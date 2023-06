Pour cette onzième édition, ils étaient une trentaine à partir sur les routes d’Ardenne et de Gaume pour une randonnée qui les a conduites vers Orgeo, Suxy, Rossignol, Jamoigne avec arrêt à midi pour la restauration à Orval.

L’après-midi, on retrouvait les bolides sur les routes de Florenville Chassepierre, Sainte Cécile, Herbeumont, Mortehan avant le retour à Bertrix. "Malgré quelques petites pannes vite réparées, tout s’est bien déroulé sous le soleil. Nous avons profité de notre arrêt à Orval le midi pour organiser une visite des ruines de l’abbaye. On espère se retrouver l’an prochain pour le 12e anniversaire de cette"balade des Ardennes"", confie l’organisateur Dominique Foulon.

Pour rappel, c’est au départ d’un voyage en Italie qu’est née cette idée d’une concentration de Fiat 500 et 600 sur nos terres ardennaises et gaumaises comme le confiait Dominique Foulon. "En 2011, je suis allé en vacances en Italie et j’ai vu un rassemblement de Fiat 500. Cela a été le déclic. En rentrant de vacances, dans les quatre mois qui ont suivi, j’ai acquis une Fiat 500 et j’ai lancé la première balade avec cinq véhicules au départ. Par la suite le bouche-à-oreille a fonctionné et des propriétaires d’un peu partout m’ont contacté pour participer à ce rendez-vous convivial."

Les amateurs pour les prochaines éditions peuvent prendre contact avec Dominique Foulon au 0477 73 10 35 ou domi.foulon@gmail.com