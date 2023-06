Alors qu’il roulait durant la première manche des inter MX2, un pilote, Sam Jordant, a perdu le contrôle de sa moto. il est ensuite sorti de la piste et a percuté un commissaire, indique le site motocrossmag.be.

Les pompiers sont intervenus, ainsi que l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne qui a pris en charge le commissaire. Son pronostic vital est engagé.

Le pilote, qui a reçu un coup assez violent sur la tête, a, lui, été évacué en ambulance vers l’hôpital pour effectuer des examens.

La direction de course a finalement décidé de ne pas reprendre la course, mettant un terme à cette épreuve vu les circonstances et le retard pris, précise encore motocrossmag.be.