Réduction saisonnière du ramassage des duo-bacs à Bertrix

La modification par rapport au système actuel porte sur la fréquence. C’est ainsi que du 1er septembre au 30 avril, on passera au passage une fois par quinzaine en gardant le passage hebdomadaire pour la période du 1er mai au 31 août.

Ce passage par quinzaine pose quelques questions au sein de la minorité. Pour Marc Bodson, il serait opportun de trouver un système qui permette aux familles nombreuses de pouvoir bénéficier par exemple d’un duo-bac supplémentaire. Proposition comprise et adoption de cette possibilité par le bourgmestre Mathieu Rossignol, moyennant quelques contrôles à ce sujet.

Jean-Pierre Graisse évoque lui aussi une difficulté pour les accueillantes si on réduit ce nombre de passages. Roger François s’interroge sur le montant qui sera épargné du fait de la réduction du nombre de passages. Au moment du vote les six membres du groupe Ensemble émettront un vote négatif.

Éclairage des terrains Ardenne Rugby

Le terrain de football de Rossart est actuellement occupé par Ardenne Rugby qui y assure les entraînements des différentes équipes d’âges et les compétitions.

Un cahier des charges LED-Rugby-Rossart a été établi par le service Énergie avec un montant qui s’élève à 50 000 € TVAC. Léon Collin (min.) s’interroge sur le délai d’exécution tandis que son collègue Roger François parle quant à lui du délai de garantie. Au moment de passer au vote le groupe Ensemble s’abstiendra sauf le conseiller François qui émettra un vote négatif.

Plan Wallonie cyclable

Le marché plan Wallonie cyclable est divisé en tranches. Une tranche ferme qui concerne la rue du Culot estimée à 1 227 017 € TVAC et une tranche conditionnelle qui concerne les rues des Frênes et de Bohémont et dont le montant estimé s’élève à 1 832 508 € TVAC.

Le bourgmestre Mathieu Rossignol signale que l’estimation initiale a été augmentée vu la nécessité d’un carottage et que la priorité doit être portée sur la rue du Culot. Léon Collin (min.) s’interroge sur le surplus du montant de l’estimation. Mathieu Rossignol lui répond qu’un apport supplémentaire a dû être apporté au plateau et aux trottoirs. Unanimité au moment du vote.