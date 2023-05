L'auteur du car-jacking de Bertrix risque plus lourd

Elles avaient été victimes de faits d’une rare violence, le 10 juin 2022, à hauteur de la station d’essence Total, près des Corettes à Bertrix.

Mais le tribunal s’est rendu compte, sur le tard, qu’il allait commettre une erreur.

En effet, en raison de la gravité des faits pouvant amener son auteur à encourir une peine de 20 à 30 ans de réclusion, c’est une chambre à trois juges qui aurait dû connaître l’affaire et non un seul magistrat.

Voilà pourquoi, ce jeudi, le dossier est revenu devant le tribunal, composé cette fois de trois juges, et que l’on a nouveau requis et plaidé.

Les deux sœurs grièvement blessées

L’auteur de ce car-jacking avec violences, un jeune de 26 ans habitant désormais Viroinval en province de Namur, est poursuivi pour vol avec violences, avec la circonstance aggravante de vulnérabilité des victimes et le fait d’avoir entraîné une incapacité de plus de 4 mois pour chacune d’entre elles.

Ce jour-là, le 10 juin 2022. une dame de Bertrix âgée de 66 ans et pilotant une voiture Dacia, fait son plein d’essence à la station Total puis rentre dans la boutique pour régler ses frais. À ce moment, un individu surgit, entre dans le véhicule où la conductrice a laissé la clef de contact car sa sœur aînée, 75 ans, est elle aussi dans le véhicule. "Cette sœur était assise sur la banquette arrière pour être plus à l’aise car elle avait été opérée récemment", explique l’avocate de la partie civile, pour la compagnie d’assurances.

"Puis le voleur a voulu démarrer, mais n’y arrivait pas car c’est une voiture automatique. La conductrice, entendant les cris de sa sœur aînée, a accouru vers la voiture, a agrippé le bras du conducteur, mais celui-ci l’a repoussée au sol et la dame a eu le poignet cassé. Quant à la sœur aînée, elle avait très peur et essayait de s’extraire de la voiture, mais le conducteur a alors donné des brusques coups de volant à gauche, à droite, et la pauvre dame s’est alors fait propulser à l’extérieur de la voiture."

Alcool et cocaïne

Selon le parquet, la sœur la plus âgée s’est retrouvée à plat ventre sur la chaussée, en sang, le bras déboîté.

Des faits très graves évidemment. Le conducteur, qui était SDF et dormait chez des amis à Bertrix, avait bu des bières et consommé de la cocaïne. Il a pris la fuite avec la voiture Dacia, mais n’a pas été bien loin car il a percuté un véhicule à l’arrêt qui lui-même en a touché un autre !

Alors que le parquet réclame 5 ans de prison, mais avec un possible sursis probatoire, la défense, via Me Romane Focant, sollicite un sursis probatoire le plus large possible ou à défaut, une peine de travail.

Le prévenu n’a pas de casier judiciaire. "Il va entamer une formation et a stoppé ses addictions à l’alcool et aux drogues", dit l’avocate.

Jugement le 8 juin.