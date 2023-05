Bertrix: quatre jeunes en uniforme d'époque rendent hommage à leur aïeul chasseur ardennais

Première halte à la Chapelle des Martyrs avec hymnes nationaux et dépôt de gerbe. Avec rappel par l’échevin Michel Hardy de ce que furent les combats de cette seconde Guerre Mondiale, mais aussi le bref historique de cet endroit au cœur de la cité. "La Chapelle des Martyrs a été élevée par les soins et les dons de madame Delogne qui, alors, a vu partir ses deux fils: l’un mourut dans un camp en zone russe et l’autre échappa de peu à la mort grâce à l’arrivée des armées de libération", a-t-il rappelé lors de son intervention.

Petit-fils et arrière-petit-fils en uniforme d’époque

Lors de cet hommage à la Chapelle des Martyrs, on a remarqué la présence de quatre jeunes qui avaient revêtu l’uniforme d’époque des Chasseurs ardennais pour témoigner des sacrifices consentis par leurs grands-parents et arrière-grands-parents qui ont servi sous les drapeaux et ont dû affronter les combats durant cette guerre ainsi que lors de la captivité.

Lors de l’hommage au monument aux morts sur la place des Trois Fers, ils ont pu témoigner en délivrant un message de devoir de mémoire tout en montrant leur détermination dans la recherche de documents ou uniformes, témoins de ce conflit. Quatre jeunes sous la houlette d’Émilien Evrard, petit-fils d’Olivier Evrard, porte-drapeau.

En conclusion de ces moments de mémoire, tous se sont retrouvés au Bertrix Hall pour le repas des retrouvailles et l’assemblée générale de la section locale.