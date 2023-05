Bertrix: un subside pour lutter contre le chômage de longue durée

La présidente du CPAS Vinciane Pierrard et la responsable du service réinsertion CPAS Virginie François ont pris le dossier à bras-le-corps pour l’obtention de cet important subside.

Un projet sur cinq ans

Si l’on devait résumer en quelques mots les activités qui seront réalisées dans le cadre du projet FSE, on pourrait notamment citer: la mobilisation des acteurs et partenaires du territoire, un travail d’identification du public cible, de ses envies et souhaits avec un travail de remobilisation, l’identification des travaux utiles et des besoins non satisfaits sur le territoire via la mobilisation et l’implication des acteurs locaux et du public cible.

Dans le cadre de ce projet, un comité local et un comité de travailleurs seront mis sur pied. À noter également que le travailleur sera engagé et encadré durant la période de travail avec une évaluation du processus à mi-parcours et en fin de projet.

"Dans le cadre de ce projet, nous pouvons déjà compter en dehors de la Commune et du CPAS, sur les appuis de Mirelux, CISP La Renardière, l’ALE, la Croix-Rouge, le Parc Naturel de l’Ardenne Méridionale, l’ADL Maison de l’Emploi, l’ETA Le Saupont, Crilux et l’ACVIQ. Mais cette liste est encore amenée à être étoffée", précise Virginie François.

Reste désormais à identifier un public cible, ses envies, ses souhaits avec une attention particulière au public en situation d’exclusion. Un public qui reste toujours libre d’adhérer ou non à l’action. "Ce subside nous permettra de financer les salaires de quinze employés(e) s sur une durée de cinq ans. Le premier emploi sera sans doute une personne qui sera chargée de recenser tous les besoins sur le territoire. L’objectif premier sera aussi d’arriver à un esprit de solidarité et de non-concurrence. Avec aussi un objectif de faire sortir l’image de"profiteur de la société", conclut Vinciane Pierrard.