Bertrix: quand le sable s’invite en ville pour un moment de déconnexion

Le Centre culturel et la bibliothèque vont faire de cette plage éphémère un espace où l’on s’installe pour jouer, lire, papoter, tricoter, partager une passion, organiser un atelier, chanter et danser, construire des châteaux de sable… Tout est permis pour autant que l’on s’y sente bien et que l’on crée du lien. Tout le matériel du parfait plagiste sera mis à votre disposition. Afin de faciliter la gestion de l’espace, réservez votre. plage horaire au Centre culturel si vous souhaitez y venir en groupe. Les associations qui désirent y organiser des activités peuvent prendre contact avec Christelle Robert, animatrice Arts plastiques au Centre culturel. Notez également l’Apéro Plage le dimanche 21 mai, de 11 heures à 14 heures: moment d’échange autour d’un verre pour remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre au Centre culturel, et ce dans une bonne ambiance musicale.