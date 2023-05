Un sérieux futur lifting pour l’ancien site minier de la Morépire à Bertrix

Sur cette propriété communale, il était nécessaire d’apporter une suite à des travaux de renouvellement déjà effectués antérieurement, notamment au niveau de la cafétéria et du centre d’interprétation de l’ardoise. Cet objectif s’inscrit également dans la lignée de poursuivre ultérieurement des aménagements du pré-RaVel. Tout en s’inscrivant également dans un travail de mémoire à la suite de l’exploitation de cette mine d’ardoise qui s’est terminée en 1977 et qui a connu quelques reconversions importantes depuis plus d’une vingtaine d’années.

Fruit d’une belle synergie

L’idée de futurs travaux était déjà dans les cartons de la Commune de Bertrix depuis un bon bout de temps. Mais l’appel à projets lancé par la Région wallonne afin de valoriser les biens à haute valeur patrimoniale a accéléré le processus de rénovation, comme le précise le bourgmestre Mathieu Rossignol. "Nous avons déposé le projet le 1er juin 2022. Un permis d’urbanisme a été introduit le 31 janvier dernier. Nous avons donc lancé cet appel à projet avec Idélux et le service d’architecture L’Arche Claire, en collaboration avec le syndicat d’initiative de Bertrix, Cap Nature présent sur le site et les responsables du domaine de la Morépire."

Au niveau du coût, celui-ci est estimé à un montant de 3 100 000 € subsidié donc à hauteur de 1 904 000 €.

Les nouveaux aménagements

Au niveau des travaux, qui devraient s’étaler sur une période estimée à deux ans, toute l’esplanade du site va être complètement rénovée avec un nouveau parking d’accès. Sur la gauche du site, on procédera à la création d’anciens ateliers comme ils l’étaient au moment de l’exploitation minière. Sur l’autre partie, Cap Nature installera son nouveau bâtiment. Une autre construction verra le jour pour réception avec salle de réunion et un espace kitchenette complété par un appartement à l’étage.

Au niveau de la mine, un nouveau parcours didactique sera créé avec de nouvelles technologies, une nouvelle scénographie avec du maping à l’intérieur. "Dans le prolongement de ces importants aménagements, nous voulons également redonner une nouvelle valeur à l’ancienne ligne ferroviaire 163A sur le Pont de la Blanche avec également un maping. Il est également dans les cartons de redonner un nouvel élan à un parcours didactique sur les promenades", ajoute le bourgmestre Mathieu Rossignol.

Avec ces nouveaux aménagements, les perspectives d’accueil des visiteurs pourraient passer des 8 000 entrées annuelles actuelles à une estimation de quelque 20 000 visites annuelles.

Une première réunion entre les différents responsables de ce projet est prévue ce vendredi 5 mai afin d’en planifier la réalisation.

Autre élément important signalé par le maïeur bertrigeois: "Nous avons déjà un préaccord avec le TEC, qui ne dessert pas actuellement le site, pour organiser une desserte au départ de la gare de Bertrix afin de pouvoir assurer le transport des groupes. Et ce déjà peut-être dès le mois de septembre prochain !"