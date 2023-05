2300 visiteurs à la Foire des Vignerons de Bertrix

Une satisfaction partagée également par les organisateurs et sa présidente du cru 2023, Christine Louppe. "Que ce soit au niveau des vignerons habitués de ce rendez-vous, mais aussi des sept nouveaux qui nous rejoignaient cette année, la satisfaction était de mise, confie-t-elle. À côté de nos habituels visiteurs qui ne manquent jamais ce rendez-vous, nous avons remarqué cette année, une présence plus importante au niveau des jeunes acheteurs qui venaient pour certains pour la première fois sur la foire. Même si la plupart s’en sont retournés avec quelques bouteilles, nous sommes contents de voir que la relève est bien présente." Et la présidente de déjà annoncer: "Au moment des derniers rangements, nous avons déjà le regard tourné vers la prochaine année où nous allons certainement marquer le coup pour ce trentième rendez-vous des amateurs de vin."