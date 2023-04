Mis à nu et roué de coups dans un champ, la nuit, près de Bertrix

Âgés entre 19 et 21 ans, les trois jeunes gens habitent la région de Comines. Deux d’entre eux avaient un litige financier avec leur future victime, qui leur doit de l’argent, et qui aurait même entraîné la faillite du restaurant du 2e prévenu.

Quant au 3 jeune homme qui va embarquer dans leur voiture ce jour-là depuis le Hainaut occidental, il ne vient pas pour des motifs financiers, mais il est très avide d’en découdre, apparemment, parce qu’ils ont appris que la victime aurait commis des viols dans le passé. Un trauma qui sensibilise très fort ce 3 prévenu.

Un véritable guet-apens

Un premier jeune se présente à Auby au domicile de la victime et n’y voyant pas malice, ce dernier embarque à bord du véhicule de son futur bourreau, "pour tester le véhicule neuf".

Ils roulent plusieurs km, mais à un moment, le conducteur s’arrête en pleine campagne et fait monter à son bord ses deux complices. Tous trois vont faire descendre plus loin leur victime, la rouer de coups sur tout le corps, à la tête, le dénuder, et comble de l’horreur, filmer la scène qui a duré 7 minutes.

Les voilà poursuivis un an plus tard à Neufchâteau pour coups et blessures avec préméditation, traitement inhumain et détention arbitraire.

Alors que Léa Clarinval, pour le parquet du Luxembourg, réclame 4 ans et 40 mois de prison pour chacun des prévenus, leurs avocats, Mes Benjamin Dethier, François Fadeux et Émilie Romain, plaident pour une peine de travail car les trois Hennuyers regrettent tous leur geste et ont repris une vie sociale "normale".

Jugement le 25 mai.