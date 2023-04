On constate que dans les centres de ces communes il y a des cellules commerciales vides ; il faut donc un plan, c’est le cœur de l’opération Objectif Proximité. L’Agence de développement local a mis sur pied un document à destination des candidats-commerçants afin de les aider, à travers de l’octroi de primes, à soutenir l’installation de nouveaux commerçants et aider à la pérennisation de commerces existants. Avec pour but également de diminuer le nombre de cellules commerciales vides et d’augmenter les services apportés à la population de ces centralités.

Pour ce qui concerne le périmètre visé sur la commune de Bertrix, nous avons rencontré Gaëlle Dion de l’ADL Bertrix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul qui nous précise les deux volets priorisés, le périmètre concerné et les critères d’éligibilité. "Il y a d’abord"Je m’installe"qui vise à soutenir l’installation de nouveaux commerces qualitatifs dans des cellules commerciales vides du périmètre défini avec une activité qui devra rencontrer les besoins en matière de mixité commerciale identifiée par la commune. Ensuite,"Je me réinvente"destiné aux commerçants existants du périmètre défini désirant faire évoluer ou changer leur business model afin de pérenniser leur présence dans les centralités", précise Gaëlle Dion.

Les rues concernées à Bertrix

Une liste précise des rues est fixée. C’est ainsi que pour la commune de Bertrix, on retrouve: la place des Trois Fers (numéros 1 à 44), la rue de la Gare (1 à 184), la rue des Combattants (1 à 17 du côté impaire et 2 à 38 côté paire) et la rue de la Jonction (1 à 65). Pour Herbeumont et Paliseul, le périmètre éligible se compose essentiellement de la Grand-Place et de rues à proximité immédiate.

En ce qui concerne les critères d’éligibilité, les candidats-commerçants doivent rentrer un dossier pour un projet de commerce de détail, de services ou à caractère manuel tels que définis dans le glossaire (définition de commerce).

Les projets des candidats-commerçants qui souhaitent obtenir la prime "Objectif Proximité" doivent respecter certaines conditions. Tout d’abord, le commerce doit être situé dans une des zones concernées par la prime. Ensuite, les dossiers portés par des ASBL à l’exception de celles portant un projet économique seront repris. Et enfin, sont concernés les commerces développés sous franchise.

En ce qui concerne la procédure de participation, le détail des différentes démarches peut être obtenu par mail à info@adl-bbhp.be ou par téléphone au 0488/ 61 33 67 ou 0484/ 08 30 06.