Bertrix: trente-six équipes ont concouru à l’Ado Trophée

Ces ados se sont affrontés en équipes à travers une dizaine d’épreuves: escalade, course d’orientation, badminton, lutte, natation, test de Cooper, saut en longueur, lancer du poids, handball, joëlette.

Pour rappel, c’est suite aux Assises du sport organisées à Bertrix en 2012 qu’est née cette initiative de créer l’Ado Trophée.

Une journée qui se termine comme à chaque édition par une "épreuve" qui réunit les professeurs des différentes écoles participantes en une partie de tchoukball animée depuis les gradins par les étudiants qui ne manquent pas de supporter leurs professeurs.

Un match orchestré par Dominique Rossignon, professeur d’éducation physique à la Haute École Robert Schuman.

Ce match haut en couleur s’est conclu par la proclamation des résultats assurée par Bruno Meunier du Service des sports de la Province de Luxembourg, et en présence de la députée provinciale Nathalie Heyard aux côtés du bourgmestre bertrigeois Mathieu Rossignol.

Chaque équipe a reçu un chèque équipement d’une valeur de 200 € ainsi qu’une plaquette souvenir pour la première équipe du classement général et celle du fil rouge de la journée.

Izel, premier de classe

À l’issue des différentes épreuves, voici le classement de cette 12e édition de l’Ado Trophée.

1. AR Izel (équipe 1) ; 2. AR Virton ; 3. IND Arlon (équipe 1) ; 4. AR Arlon (équipe 2) ; 5. AR Neufchâteau/Bertrix (équipe 1) ; 6. ESL Saint-Hubert (équipe 1) ; 7. ESL Saint-Hubert (équipe 2) ; 8. AR Arlon (équipe 1) ; 9. CNDDB Virton (équipe 1) ; 10. ISJ Libramont (équipe 1) ; 11. AR Izel (équipe 2) et C d’Alzon Bure ; 13. ISM Neufchâteau (équipe 1) ; 14. ISL Marche (équipe 3) ; 15. ISL Marche (équipe 2) ; 16. IND Bertrix (équipe 1) ; 17. ISA Florenville (équipe 1) ; 18. INDSE Bastogne (équipe 1) ; 19. INDSE Bastogne (équipe 3) et ISM Neufchâteau (équipe 2).

Pour ce qui est du fil rouge de la journée, c’est l’équipe de l’Athénée royal de Virton qui est récompensée.