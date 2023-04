Si elles sont actives dans des secteurs aussi divers que le cosmétique, le conditionnement, le bois et la construction, les espaces verts, le nettoyage ou encore l’injection plastique, elles ont au moins un point commun: il s’agit d’entreprises de travail adapté, ETA en abrégé. Une dénomination qui a remplacé celle désuète d’"ateliers protégés". depuis déjà plus de 25 ans

Ces entreprises ont, en effet, la particularité d’offrir un emploi à des personnes en situation de handicap dans une proportion de minimum 70% du personnel. Il s’agit de la règle en Wallonie afin de pouvoir être reconnues comme ETA et agréées par l’AVIQ (Agence wallonne pour une vie de qualité). Mais ces entreprises, malgré cette spécificité, se plient aussi aux règles du marché.

En province de Luxembourg, les 7 ETA "pèsent" en tout près de 1 200 emplois.

"Je préfère dire que les ETA sont des entreprises à part entière, plutôt que des entreprises comme les autres, estime Joseph Annet, directeur de Serviplast et président de la Fetalux, la fédération des entreprises de travail adapté de la province de Luxembourg. Car nos entreprises ont aussi des défis à remplir et nous devons répondre aux attentes de notre clientèle. Nos clients attendent de nous de la qualité et un respect des délais. Le prix intervient ensuite."

"Rester performants"

Étienne Genin, directeur des Atelier du Saupont, abonde dans ce sens. Ancien directeur de chez L’Oréal, il est arrivé à la tête de l’ETA bertrigeoise en 2020, pour qui la branche cosmétique Conpalux représente 90% de l’activité (à la fois en sous-traitance ou pour le développement depuis l’an dernier de sa propre marque Formy).

"Si notre objet social, un peu différent, est de pouvoir offrir un emploi à des personnes en situation de handicap, au final beaucoup de choses sont les mêmes que dans une autre entreprise, souligne-t-il. Car au Saupont, comme ailleurs, il y a aussi un bilan à présenter, des choix d’investissements réfléchis et des impératifs par rapport aux banques. Nous sommes complémentaires pour nos clients. Certains sont fiers de travailler avec une ETA. Mais au final, nous nous devons de rester performants."

Les Ateliers du Saupont devraient, à titre d’exemple, terminer l’année avec un chiffre d’affaires autour des 19 millions d’euros.

Un secteur propice aux partenariats

Les ETA doivent donc aussi conquérir des marchés et ne peuvent se contenter de leur image sociale. Mais dans le secteur, il y a collaboration. "Nous sommes partenaires et non concurrents, précise le président de la Fetalux. Des ETA répondent parfois à des appels d’offres ensemble pour être concurrentielles par rapport à d’autres acteurs." Cette collaboration a aussi été à la base d’un projet inédit, regroupant trois ETA luxembourgeoises, celui des "ETA Cup" afin de proposer la location, la vente et le lavage de gobelets réutilisables lors d’événements.