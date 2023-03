La Bertrigeoise Nicole Haelemeersch publie le 2e tome d’Europea 2120 aux éditions Memory: la résistance s’organise avec les "Insoumis"

De jeunes héros en bien fâcheuse posture

Et cette résistance justement, elle commence à se faire jour et à s’organiser dans ce 2e tome. À la fin du 1er tome, Nicole Haelemeersch avait laissé ses multiples héros en bien fâcheuse posture, certains étant même contraints à l’exil. On retrouve donc Eryne, Perceval, Morgane, Florina, Iago Agathe,… De jeunes ardennais comme tous les autres, épris de liberté et confrontés aux questionnements de l’adolescence, entre école, loisirs et premiers flirts. Comme tous les autres si ce n’est qu’ils doivent faire face, qui n’ont que l’amitié et leur solidarité pour lutter de manière bien inégale avec un régime particulièrement inquisiteur

Dans Europea 2120, qui sera une trilogie, Nicole Halelemeersch imagine une dystopie, au cœur d’une vieille Europe défigurée et déboussolée. Les changements climatiques et la montée des océans ont provoqué les ravages annoncés de longue date. "Effectivement, la dystopie implique que j’ai pu créer mon propre univers pour lequel je me suis inspirée des scénarios existants les plus noirs pour l’avenir de notre planète avec les guerres de l’eau, la montée des océans, les réfugiés climatiques….", explique celle qui est professeur d’histoire à Bertrix.

La fiction pour conscientiser à nos démocraties fragiles

Dans Europea 2120, Nicole Haelemeersch imagine donc un futur déjà largement en marche. "Qui aurait pu prévoir, lorsque nous nous sommes vus dans le cadre du lancement du 1 er tome, que la Russie envahirait l’Ukraine quelques mois plus tard. L’Histoire s’accélère bien souvent et repasse souvent les plats. C’est pourquoi, en tant que professeur d’histoire, j’ai toujours tenté de sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, aux ravages que peuvent provoquer le populisme, l’obscurantisme et le totalitarisme. Et la fiction peut être un formidable vecteur pour comprendre comment des hommes ordinaires peuvent parfois se révéler de parfaits salauds."

À noter qu’un dossier pédagogique est mis à disposition à la demande par les éditions Memory. Précisons enfin qu’il est absolument indispensable d’avoir lu le 1er tome au préalable sous peine de ne rien comprendre des relations qui s’établissent entre la profusion de personnages.

"Europea 2120 2. Les Insoumis", Nicole Haelemeersch, éditions Memory