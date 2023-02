La construction de l’école secondaire spécialisée de Bertrix retardée

"Nous avions déjà majoré les estimations de 10%, malgré tout les offres reçues étaient bien plus élevées, 17% de plus que les estimations majorées, informe la députée provinciale Nathalie Heyard. Et nous avons reçu peu d’offres."

Un coût estimé à 2,84 millions€

Un nouveau cahier des charges a donc été établi. "On a séquencé différemment les lots pour pouvoir toucher plus d’entreprises en province de Luxembourg, explique la députée. Il y a eu des changements de matériaux là où c’était possible. Et on va laisser plus de temps aux entreprises pour remettre un prix."

Le coût de la construction est estimé à 2,84 millions € TVA comprise, dont 1,62 million de subsides.

On parle d’un bâtiment principal sur deux étages, avec préau d’entrée et auvent. Sera aussi construit un hangar pour les formations pratiques des cours d’horticulture. Sur le site, seront réalisés quelques aménagements didactiques, tel que la pose d’une serre géodésique préfabriquée.

Un réel besoin

Rappelons que le projet a été pensé pour répondre à un réel besoin. La capacité d’accueil prévoit 30 places de type 1 et de forme 3 ; à savoir pour des adolescents et jeunes adultes présentant une déficience mentale légère à modérée, dans le cadre de l’enseignement professionnel débouchant sur une qualification.

L’apprentissage aux métiers de jardinier d’entretien et d’aide ménagère y sera proposé.

Il est aussi prévu en plus 15 places de type 2 et de forme 2 ; à savoir pour des critères de déficience mentale modérée à sévère, dans le cadre d’une adaptation sociale et professionnelle.

Le conseil provincial a voté à l’unanimité le nouveau cahier des charges, bien que le groupe MR regrette que ces difficultés n’aient pas été anticipées par le Collège, afin de ne pas perdre de temps.