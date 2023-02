Pari réussi pour les Ateliers du Saupont avec sa propre marque de cosmétique

Et après huit mois de production, l’ETA dresse un bilan plus que positif en évoquant un "chiffre d’affaires à 6 chiffres" généré par Formy. Plus de 129 000 unités ont été produites en 2022 et ce chiffre devrait monter à 150 000 en 2023.

"Nous allons aussi lancer de nouveaux produits comme un démaquillant solide, explique Catherine Vuidar, brand manager pour Formy. Nous avons également pris en compte les avis de client en proposant un conditionnement plus grand pour le gel douche."

Un déodorant solide et un baume à lèvres seront aussi commercialisés dans le courant de cette année.

La marque Formy se veut durable, avec des produits naturels et des conditionnements facilement recyclables. Mais particularité propre à cette marque, le chiffre d’affaires est aussi profitable à l’ensemble de l’entreprise de travail adapté qui, comme tout acteur de ce secteur, a une visée sociale en permettant d’offrir un emploi aux personnes en situation de handicap.

En ce début d’année 2023, l’entreprise de travail adapté représente près de 400 emplois dont la majorité pour des personnes en situation de handicap.

Pas de concurrence avec ses clients

Si les Ateliers du Saupont produisent et commercialisent enfin leur propre gamme, ils continuent bien à honorer des contrats commerciaux, frappés de confidentialité, en sous-traitance pour de grandes entreprises cosmétiques actives à l’international. Une nouvelle corde pour l’ETA mais qui n’est pas perçue comme une concurrence.

"Nous avons reçu les félicitations de ces gros clients et eux-mêmes n’estiment pas être face à une concurrence, confie Étienne Genin, le directeur général des Ateliers du Saupont. Si je dois prendre une image, je dirais qu’eux jouent au Real de Madrid alors que nous évoluons au FC Bertrix." Les Ateliers du Saupont ambitionnent, en effet, surtout de se concentrer sur le marché belge voire grand-ducal. La marque Formy a déjà fait son apparition en supermarchés dans des présentoirs dédiés.

Après quelques mois, la gamme est déjà vendue dans 35 points de vente, principalement au sud du pays. Plus de 500 commandes en ligne ont été enregistrées entre mai et décembre. "Nos prix doivent aussi rester concurrentiels car cela guide le choix du consommateur", dit encore le directeur des Ateliers du Saupont, L’objectif pour 2023 est d’atteindre 100 points de vente physiques en 2023 en Belgique et au grand-duché de Luxembourg. Les contacts continuent d’ailleurs à se nouer avec la grande distribution.