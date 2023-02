Il jette un pavé sur un bus qui passe à Bertrix

Il est intercepté par les forces de l’ordre complètement ivre, et placé en cellule. Pas de quoi calmer le jeune homme qui donne des coups dans les murs, tape sa tête contre la cellule, et casse le judas. Il aura fallu deux doses de Valium pour le calmer.

Il a menacé la conductrice du bus

Trois jours plus tard, le Bertrigeois remet ça ! Il lance un pavé sur un bus qui passe. La conductrice arrête le bus, en descend pour constater les dégâts. Le jeune homme se saisit alors d’un poteau en acier et se dirige vers elle, menaçant. Heureusement, un autre individu, assistant à la scène, s’est emparé du poteau et l’a mis hors de portée du jeune homme.

Le ministère public requiert six mois de prison et 300 € d’amende (2 400 € avec les décimes additionnels) à l’encontre d’un prévenu déjà connu de la Justice.

"Il avait beaucoup bu, il était dans un état second, il ne se rendait pas compte de ses agissements et de ses conséquences", plaide l’avocate du jeune homme, sollicitant un sursis probatoire.

6 mois de prison avec sursis

Tenant compte de ses aveux spontanés et de ses regrets, le Tribunal condamne le Bertrigeois à six mois de prison avec sursis probatoire, et 1 600 € d’amende. Il devra poursuivre son suivi psychologique et diminuer sa consommation d’alcool.

Il devra également verser 1 300 € à la société Penning pour les dégâts causés au bus.