Voeux communaux à Bertrix : « Vous êtes nos garde-fous »

Le bourgmestre Mathieu Rossignol s’est plu à souligner le "côté incontournable" de cette rencontre. Remerciant en premier lieu tous ceux qui ont œuvré tous azimuts pour gérer cette situation complexe et difficile que furent les années Covid.

"Bertrix est une des communes où la population s’est émue généreusement en se déclarant candidate au logement et à l’aide aux réfugiés suite aux hostilités entre l’Ukraine et la Russie, a souligné le bourgmestre Pour la plupart des services et au-delà de vos tâches journalières, vous avez également apporté votre pierre angulaire à cette arrivée chez nous de personnes désorientées et ne parlant pas votre langue."

Rappelant aussi au passage le temps et l’énergie développés lors de l’opération Viva for Life . "Parfois, certains pensent qu’il y a mieux, qu’il faut arrondir les angles et pourtant, je reste persuadé que notre commune bouge, se renforce, se développe, innove et ce, dans de nombreux domaines. Nous nous plaisons à vous redire que vous êtes nos garde-fous par votre expérience, votre professionnalisme, vos réflexions et votre participation par des échanges fructueux au niveau des projets qui sont les nôtres et qui arrivent entre vos mains."

Mathieu Rossignol a conclu son intervention en rappelant la démission de l’échevine Cécile Barras qui a travaillé durant quatre années au sein du Collège communal et dans un registre plus douloureux le départ de Cédric, membre du personnel ouvrier décédé en août dernier.

Quatorze personnes mises à l’honneur

La directrice générale Marie-France Robinet a brièvement retracé la carrière de chaque agent ou enseignant admis à la retraite.

Tout d’abord sept enseignants: René Jacob, Nicole Collard, Véronique Bandin, Myriam Poncelet, Isabelle Dufour, Marcelle Picart et Claude Foulon.

Puis ensuite d’autres membres du personnel: Jean-Louis Dufour, Dominique Longville, Danielle Strepenne, Christine Thomas, Michel Joseph, Jean-Luc Poncin et Jean-Luc Arnould qui a été admis à la retraite le 1er novembre 2022 et qui a accepté de poursuivre sa mission à raison d’un mi-temps au sein du service travaux.