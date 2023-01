Depuis de nombreuses années, le Centre culturel de Bertrix et le Plan de Cohésion Sociale (PCS) travaillent de concert avec différents partenaires pour proposer des activités créant ces possibilités de rencontres interculturelles, de liens, de ponts entre communautés, entre les personnes d’ici et d’ailleurs vivant sur l’entité de Bertrix. La "Quinzaine autour de l’immigration" s’inscrit clairement dans cette démarche. De nombreux temps d’échanges sont fixés.

Du 11 au 28 janvier: Expo "Un parcours d’espoir et de rencontres". Au travers de la création de poupées du monde, réalisées par le groupe AVANA, vous découvrirez le parcours d’Amal, jeune Syrienne qui tente de rejoindre l’Angleterre. Son parcours sera bercé par les dessins de la BD Réfugiés climatiques de David Ratte. L’entrée dans ce parcours sera jalonnée de témoignages de migrants et d’un reportage photos "Voix de femmes". Durant toute cette période, des manifestations sont également prévues pour les écoles.

Mais encore ? Lectures, aventure immersive, spectacles, jeux…

Le 12 janvier à 20 h: Spectacle L.U.C.A. de la Cie Eranova en tout public. D’où viens-tu ? En partant de cette question a priori anodine, L.U.C.A. remonte aux origines de l’homme et explore avec (im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration.

Le 14 janvier à 10 h 30: "Tous différents, c’est plus marrant ?" Lectures animées, proposées par et à la bibliothèque de Bertrix pour les enfants de 4 à 7 ans. Le 16 janvier à 18h à la bibliothèque: Témoignage de Diogo. Partagez le parcours d’un migrant avec ses mots et ses émotions. Le 25 janvier à 14 h: Après-midi Jeux de société. En collaboration avec le Crilux, vous découvrirez, entre autres, le jeu "Voyage au Paradis ?" créé par l’ASBL Lire et Ecrire. Le 28 janvier à 10 h: "Vis mon exil". Aventure immersive proposée par le Centre Croix-Rouge de Sainte-Ode. Vous vous trouverez dans la peau d’une personne qui quitte son pays et qui rencontre différentes personnes et obstacles sur son parcours. Un tel programme n’aurait pas lieu sans collaborations: PCS, Crilux, Groupe interculturel AVANA, Centre Fedasil d’Herbeumont, Centre Croix-Rouge de Sainte-Ode, Bibliothèque publique et Centre culturel de Bertrix. Gageons que ces temps d’échanges rencontrent votre intérêt et fassent encore plus d’adeptes du bien vivre ensemble.

Infos et inscriptions: 061 41 23 00 ou info@ccbertrix.be