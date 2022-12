Peurs et frissons pour la bonne cause

Avant cette grande bouffée de frissons, les participants ont dû se farcir plus de 10 minutes de montée via les escaliers de l’église mais également une échelle pour atteindre le clocher. Et selon l’armée, une seule personne a fait demi-tour après avoir ressenti des vertiges. Pour la bonne cause, nombreuses sont les personnes capables de se retrousser les manches et de braver leurs peurs.

Belle affluence depuis l’ouverture

La journée Viva for Life à Bertrix, c’est aussi le moment pour les nombreuses écoles de la région de se rendre sur place. Les enfants y déposent fièrement leurs récoltes de dons issues de vente de gâteaux, cookies ou autres marches parrainées. L’occasion également de saluer et discuter quelques minutes avec les trois animateurs du Cube, très accessibles pour l’ensemble du public. De nombreuses personnes sont également présentes en journée même si la plus grosse affluence est observée en soirée. "À mi-parcours de l’événement, les équipes de la RTBF sont très satisfaites tant en termes de fréquentation du site qu’en termes d’accueil, précise Matilda Ricciuti, chargée de communication pour La Une-Vivacité. Venir en Province de Luxembourg était cependant un défi. On ne peut pas comparer l’affluence de Bertrix avec les précédentes éditions organisées dans des villes plus importantes. Il faut tenir compte de la géographie de chaque région. Ici, en journée, la foule est moins nombreuse vu que les gens travaillent. Dès le début de soirée, le site accueille plus de monde. L’occasion de profiter de toutes les animations mises en place autour du Cube".