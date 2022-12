Assemblée générale à Bertrix: Vivalia dans le rouge pour la première fois

La cyberattaque a coûté 1 million d'€

Le nouveau directeur général de Vivalia, Pascal Mertens, participait à sa première assemblée. L’occasion pour lui de dresser un bilan de cette année 2022 particulièrement difficile. "Tout d’abord avec la cyberattaque survenue dans la nuit du 13 au 14 mai, explique-t-il. Cet événement a eu un impact majeur sur l’ensemble de l’institution. Le processus de redémarrage est pratiquement terminé. Celui-ci consiste en la récupération des données et des logiciels mais aussi la sécurisation de ceux-ci. La phase de reconstruction va démarrer afin de renforcer notre structure en termes de gouvernance, avec un plan de continuité et plus de documentation pour pouvoir réagir lorsqu’un problème comme celui-ci survient." Cette cyberattaque aura coûté un million d'€ à l’intercommunale, répartis en frais de fonctionnement et d’investissement.

Quant à une éventuelle rançon versée aux ravisseurs, une instruction judiciaire est toujours en cours, laissant la question en suspens.

Autre point abordé, celui de la pénurie infirmière. "Nous ne pouvons pas aller à l’encontre d’une pénurie, reprend Pascal Mertens. Il y a des réorientations, des départs vers le Grand-Duché de Luxembourg. Nous devons avoir une politique structurée de recrutement et accompagner les nouveaux engagés. Il s’agit néanmoins d’une année record au sein de Vivalia en 2022, avec 170 infirmiers engagés. Cependant, Vivalia compte 300 collaborateurs français et nous allons devoir faire face à la problématique de la taxation des frontaliers."

Un déficit de 5,8 millions pour 2023

À l’ordre du jour ce mardi soir également, la présentation du budget 2023 par Anne-Laure Louis, directrice financière de Vivalia. Ce budget intervient dans un contexte économique difficile pour les hôpitaux belges et ceux de l’intercommunale n’y font pas exception.

En effet, entre le choc inflationniste, la progression des taux d’intérêt, la détérioration des finances publiques et les pénuries du personnel infirmier, le secteur de santé est fortement fragilisé.

De ce fait, les projections budgétaires pour l’an prochain s’annoncent déficitaires, avec -5,8 millions d'€ pour Vivalia. Le secteur hospitalier à lui seul représente un déficit de 2,4 millions.

La crise énergétique intervient également, avec le prix du gaz qui sera multiplié par 4 et celui de l’électricité par 3. Au niveau du secteur hospitalier, cela représente 5 millions d'€ de charges supplémentaires par rapport à l’année 2022.

Toujours au niveau du secteur hospitalier, l’augmentation des charges salariales pour 2023 s’élève à 15 millions d'€. La cyberattaque impactera également le budget 2023 comme expliqué ci-dessus. Pour la première fois, l’intercommunale Vivalia doit donc faire face à une situation budgétaire déficitaire et ce, malgré les mesures prises pour limiter les coûts et les aides fédérales et régionales. Pour son Plan de gestion 2023-2028, Vivalia prévoit de poursuivre ses mesures d’économie d’énergie, une réduction des frais généraux, une réorganisation médicale et un financement pour la revalorisation des bas salaires. Tout cela coûtera 12 millions d'€. Ces différentes mesures permettraient d’atteindre un résultat positif à partir de 2026. Pour l’année 2023, le budget est approuvé par l’assemblée à hauteur de 85,45%.

Vivalia reconnu comme réseau luxembourgeois

Bonne nouvelle pour l’intercommunale. Le réseau Vivalia est officiellement reconnu par la Ministre de Tutelle. Il s’agit d’un agrément à durée indéterminée prenant court rétroactivement au 1er janvier 2020. Vivalia est donc reconnu comme réseau luxembourgeois dans le cadre du nouveau paysage hospitalier wallon.