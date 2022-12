« Pour Jenifer avec des amis »

" Je suis venue spécialement pour la chanteuse Jenifer. Depuis 2019, c’est la première fois qu’elle revient chanter en Belgique. Je suis avec des amis qui proviennent d’un peu partout en Wallonie. Certains viennent de Ciney, de Mons, de Liège… On a l’habitude de se retrouver dans des concerts et des festivals. Par contre, ce n’est pas coutume de se retrouver dans de pareilles conditions climatiques. On a donc enfilé nos habits chauds et thermiques pour affronter cette météo polaire. Et au final, nous sommes contents d’être ici. Pour Jenifer bien sûr mais également et surtout pour la bonne cause. "